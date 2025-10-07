< sekcia Zahraničie
Sýria: V novom parlamente bude málo žien a zástupcov menšín
Autor TASR
Damask 7. októbra (TASR) — V nedeľňajších voľbách do nového 210-členného parlamentu Sýrie bolo zvolených iba šesť žien a desať zástupcov náboženských a etnických menšín - dvaja kresťania, štyria alaviti a štyria Kurdi. Silné zastúpenie majú naopak sunnitskí predstavitelia a kmeňoví vodcovia. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré v pondelok zverejnila volebná komisia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.
Veľmi nízke zastúpenie žien v parlamente neodráža ich úlohu v sýrskej spoločnosti, konštatoval hovorca volebnej komisie pri oznamovaní výsledkov v Damasku. V niektorých častiach krajiny sa pritom na voľbách zúčastnilo pomerne veľa žien. Dve kreslá pre kresťanov označil tiež za „slabý“ výsledok vzhľadom na veľkosť tejto komunity v Sýrii.
Hovorca však vyjadril nádej, že prezident Ahmad Šara túto nerovnováhou zohľadní pri vymenovaní zostávajúcej tretiny členov Národného zhromaždenia.
Obyvatelia Sýrie nemali možnosť voliť poslancov priamo, ale prostredníctvom približne 6000 členov miestnych komisií, ktorí vyberali z vopred schválených zoznamov kandidátov. Nehlasovali ani zástupcovia dvoch regiónov, nad ktorými nemá vláda v Damasku kontrolu - ide o Kurdmi ovládaný severovýchod krajiny a juhosýrsku provinciu Suwajdá obývanú prevažne drúzskou menšinou. Kreslá vyhradené pre tieto regióny tak zostanú neobsadené.
Voliči v nedeľu nepriamo rozhodovali o obsadení 140 kresiel, zvolených však bolo iba 119 poslancov. Zvyšných 70 členov Ľudového zhromaždenia Sýrie vymenuje na budúci týždeň prezident Šara. Predpokladá sa, že pôjde predovšetkým poslancov, ktorí podporujú prechodnú vládu.
Sýrsky parlament ma za vlády prezidenta Bašára Asada zosadeného vlani v decembri 250 kresiel, z ktorých dve tretiny boli vyhradené pre členov jeho strany Baas. Posledné voľby v júli 2024 označili Asadovi oponenti za frašku.
Zastúpenie žien v parlamente bolo nízke tak za vlády Asada, ako aj jeho otca Háfiza. Podľa Medziparlamentnej únie sa zastúpenie žien v zákonodarnom zbore od roku 1981 do zvrhnutia Bašára Asada pohybovalo na úrovni iba šesť až 13 percent.
