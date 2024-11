V Sýrii pokračujú boje, pri ostreľovaní mesta zomreli štyria ľudia

Damask 29. novembra (TASR) - Štyria civilisti vrátane dvoch študentov zahynuli počas ostreľovania študentských internátov v sýrskom meste Aleppo. V okolí mesta sa v stredu rozhoreli boje medzi džihádistickými povstalcami a vládnymi silami. Celkovo už počas bojov zahynulo 242 ľudí. TASR informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Džihádistická sunnitská povstalecká skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS - Organizácia pre oslobodenia Levanty) a spojenecké frakcie podporované Tureckom "vypálili delostrelecké granáty na univerzitné študentské domovy v meste Aleppo," uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii. Aleppo je pod kontrolou sýrskej vlády.



Boje v okolí Aleppa a Idlibu na severozápade Sýrie sa rozhoreli v stredu po prekvapivej ofenzíve HTS proti desiatkam miest a obcí kontrolovaných sýrskou armádou.



Podľa SOHR boli povstalci úspešní a v súčasnosti boje prebiehajú iba dva kilometre od Aleppa. Povstalci vo štvrtok obsadili časť cesty medzinárodného významu M5, ktorá prepája metropolu Damask s Aleppom. Do bojov sa prvýkrát po rokoch zapojilo aj sýrske a ruské letectvo.



Súčasná ofenzíva je najväčší útok povstaleckých síl od marca 2020. HTS tvrdí, že reaguje na útoky sýrskej armády na civilistov južne od Idlibu. Od začiatku roka tam podľa nich vládne sily pri náletoch zabili 80 ľudí. Celkovo podľa SOHR pri ofenzíve zahynulo 135 povstalcov, 83 príslušníkov provládnych síl a 24 civilistov.



AFP pripomína, že HTS je bývalou sýrskou vetvou Al-Kaídy. V súčasnosti kontroluje veľkú oblasť na severozápade Sýrie v provincii Idlib a susedných provinciách Aleppo, Hamá a Latakia.



Občianska vojna v Sýrii sa začala v roku 2011 po tom, ako prezident Bašár Asad krvavo potlačil protivládne protesty. Doteraz si vyžiadala životy viac ako 500.000 ľudí a vyvolala masovú utečeneckú vlnu smerom do Európy. Do konfliktu sa v septembri 2015 zapojilo aj Rusko, aby pomohlo svojmu spojencovi Asadovi udržať sa pri moci.