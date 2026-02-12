< sekcia Zahraničie
Sýria: Väčšina rodín zahraničných bojovníkov IS opustila tábor Haul
Autor TASR
Damask 12. februára (TASR) - Väčšina príbuzných zahraničných bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) opustila tábor Haul na severovýchode Sýrie po tom, čo vládne jednotky v januári prevzali kontrolu nad týmto zariadením od Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi. Vo štvrtok to pre agentúru AFP povedali zdroje z prostredia humanitárnych organizácií, informuje TASR.
Haul je najväčší tábor pre príbuzných podozrivých bojovníkov IS v Sýrii. Nachádza sa v provincii Hasaka a dosiaľ v ňom žilo približne 24.000 ľudí - prevažne žien a detí - vrátane zhruba 15.000 Sýrčanov, niekoľko tisíc Iračanov a viac ako 6000 ďalších cudzincov z približne 40 krajín.
Sýrska vláda minulý mesiac prevzala kontrolu nad týmto táborom, za ktorého správu boli dlhodobo zodpovedné SDF, po tom, ako armáda na severovýchodne krajiny obsadila oblasti, ktoré predtým kontrolovali tieto kurdské sily.
Zdroj z humanitárnej organizácie, pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že od víkendu v časti určenej pre cudzincov chýba viac ako 20 rodín. Ženy a deti, vrátane mnohých z Ruska, Kaukazu a stredoázijských krajín, žili v prísne stráženom sektore, oddelené od Sýrčanov a Iračanov.
Ďalší zdroj z inej humanitárnej organizácie, ktorý tiež hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že časť určená pre cudzincov je v podstate prázdna. Niektoré ženy podľa neho presunuli do hlavného tábora.
Svedok pre AFP uviedol, že po tom, ako vládne sily prevzali kontrolu nad zariadením, videl ozbrojencov, ktorí z neho viezli úplne zahalené ženy.
Zdroj zo sýrskeho ministerstva zahraničných vecí zase uviedol, že úrady pracujú na sčítaní obyvateľov tábora. Nepotvrdil, či niekto ušiel, a dodal, že ak áno, bola to „vina SDF, ktoré sa stiahli z miesta“ bez toho, aby ho riadne odovzdali.
SDF 20. januára oznámili, že jej sily sa stiahli z Haulu, zatiaľ čo armáda ich obvinila, že tábor opustili.
Prvý zo zmienených zdrojov tvrdí, že „veľké množstvo“ cudzincov prepašovali do Idlibu a ďalších provincií a niektorí sa pridali do hlavného tábora.
