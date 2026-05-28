Sýria varuje pred stúpajúcou hladinou rieky Eufrat
Autor TASR
Damask 28. mája (TASR) - Sýrske ministerstvo energetiky vo štvrtok varovalo pred stúpajúcou hladinou vody v rieke Eufrat po záplavách na severe a východe krajiny, ktoré nasledovali po zvýšenom prívale vody zo susedného Turecka a po nedávnych dažďoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezort uviedol, že situáciu monitoruje. Dodal, že nárast hladiny spôsobilo „výdatné obdobie dažďov a vypúšťanie vody z priehrad na tureckom území“.
V stanovisku sýrskeho ministerstva sa ďalej uvádza, že vládne vodohospodárske orgány v provinciách Dajr az-Zaur, Rakka a Aleppo vyhlásili „stav núdze“ a prijímajú preventívne opatrenia.
Štátna tlačová agentúra SANA vo štvrtok informovala o záplavách v mestských a vidieckych oblastiach Dajr az-Zaur. Uviedla, že viaceré mosty v provincii boli v stredu mimo prevádzky. Silný prúd vody tam poškodil poľnohospodársku pôdu a niekoľko domov.
Turecké médiá s odvolaním sa na regionálny vodohospodársky úrad informovali o „kontrolovanom vypúšťaní vody“ z Atatürkovej priehrady po zaznamenaní zvýšenej hladiny v dôsledku silných dažďov. Urobili tak po prvý raz za sedem rokov. Zariadenie patrí medzi tri najväčšie vodné plochy v Turecku a bolo vybudované na výrobu elektrickej energie a zavlažovanie regiónu pozdĺž hranice so Sýriou.
Ministerstvo energetiky v Damasku uviedlo, že podľa orgánov spravujúcich sýrsku Eufratskú priehradu bola jej kapacita takmer naplnená, čo si „vyžadovalo pokračujúce vypúšťanie veľkého množstva vody“.
V stredu neskoro večer ministerstvo zverejnilo fotografiu zachytávajúcu otvorenie stavidiel na priehrade s poznámkou, že neboli používané približne 40 rokov. Zároveň varovalo ľudí, aby boli opatrní.
