Sýria vedie nepriame rokovania s Izraelom, potvrdil prezident Šara

Paríž 7. mája (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara počas stredajšej návštevy Paríža potvrdil, že Sýria vedie nepriame rokovania s Izraelom, ktorých cieľom je zmierniť napätie medzi krajinami. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



„Pokiaľ ide o nepriame rokovania s Izraelom, tak prebiehajú prostredníctvom sprostredkovateľov s cieľom upokojiť situáciu a pokúsiť sa ju zvládnuť, aby nedošlo k tomu, že sa vymkne spod kontroly oboch strán,“ vyhlásil Šara na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Sýrsky líder potvrdil záväzok svojej vlády dodržiavať dohodu z roku 1974, ktorá vymedzuje demarkačnú líniu medzi Sýriou a Izraelom na Golanských výšinách. Zdroje agentúry DPA v Damasku v stredu informovali, že sýrska vláda je za určitých podmienok otvorená dialógu o možnej mierovej dohode s Izraelom. V takom prípade by ale Tel Aviv musel opustiť okupované sýrske územia.



„Čo sa týka bombardovania a vpádov, myslím si, že tak by sa to robiť nemalo. Bezpečnosť svojej krajiny nezaistíte tým, že porušíte územnú celistvosť svojich susedov,“ vyhlásil Macron s odkazom na izraelské útoky v Sýrii.



Izrael a Sýria oficiálne nikdy nenadviazali diplomatické vzťahy a v rámci sprostredkovaných rokovaní sa podľa informácií agentúry Reuters zameriavajú na bezpečnosť, výmenu spravodajských informácií a budovanie dôvery.



Po páde režimu Bašára Asada v Sýrii Izrael posilnil svoju vojenskú prítomnosť v niektorých častiach Golanských výšin a naďalej pokračuje v leteckých útokoch na sýrskom území. Tel Aviv tvrdí, že chce útokmi zabrániť, aby sa moderné sýrske zbrane dostali do rúk džihádistov.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) Izrael v piatok popoludní zasiahol vojenské ciele v Sýrii viac ako dvadsaťkrát.