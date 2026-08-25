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Sýria víta, že ju vyradili zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus
Pondelkovým rozhodnutím Washingtonu sa zrušilo desiatky rokov staré označenie, ktoré so sebou nieslo prísne hospodárske obmedzenia.
Autor TASR
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Damask 25. augusta (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara v utorok skoro ráno privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus, čo predstavuje zásadný krok k zmierneniu sankcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Sýria dnes zo seba zmýva temnú škvrnu, zatvára bolestivú kapitolu svojej minulosti a vydáva sa na cestu rozvoja, rekonštrukcie a obnovy,“ vyhlásil Šara vo svojom prejave.
Pondelkovým rozhodnutím Washingtonu sa zrušilo desiatky rokov staré označenie, ktoré so sebou nieslo prísne hospodárske obmedzenia. Ide o ďalší krok k zlepšovaniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vodcu Bašára Asada v roku 2024, píše DPA.
Americké ministerstvo financií v tejto súvislosti oznámilo zodpovedajúce úľavy zo sankcií. Šara vyjadril „veľkú vďaku prezidentovi Spojených štátov amerických Donaldovi Trumpovi a všetkým spriateleným a podporujúcim národom, ktoré stáli pri nás“.
Ministerstvo zahraničných vecí USA zároveň zrušilo označenie Frontu an-Nusra – neskôr známeho ako Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) – za globálnu teroristickú organizáciu. Šara viedol práve túto skupinu, ktorá stála na čele bleskovej ofenzívy vedúcej k zosadeniu Asada v decembri 2024.
Organizácia bola v minulosti odnožou teroristickej siete al-Káida v Sýrii, no v roku 2016 s ňou prerušila väzby. Nové sýrske úrady sa snažia prilákať investície na podporu krajiny a obnovu infraštruktúry, ktorú vážne poškodila viac ako desaťročie trvajúca občianska vojna.
Spojené štáty pôvodne oznámili svoj zámer vymazať Sýriu zo zoznamu teroristických krajín už v júli, čo sa vnímalo ako prejav dôvery voči Šarovi.
Pondelňajší krok otvoril Sýrii „cestu k prosperite“, uviedol šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Toto rozhodnutie podľa jeho vyhlásenia „odstraňuje posledné hlavné prekážky pre investície súkromného sektora v Sýrii a podporuje hospodárske oživenie krajiny a jej opätovné začlenenie do globálnej ekonomiky“.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání označil vyradenie zo zoznamu Washingtonu za „historický míľnik“ a uviedol, že odráža „záväzok nového sýrskeho štátu voči medzinárodnému mieru a bezpečnosti“.
Minister financií Muhammad Barníja opísal tento krok ako „úspech sýrskej diplomacie“, informovala oficiálna tlačová agentúra SANA.
„Sýria dnes zo seba zmýva temnú škvrnu, zatvára bolestivú kapitolu svojej minulosti a vydáva sa na cestu rozvoja, rekonštrukcie a obnovy,“ vyhlásil Šara vo svojom prejave.
Pondelkovým rozhodnutím Washingtonu sa zrušilo desiatky rokov staré označenie, ktoré so sebou nieslo prísne hospodárske obmedzenia. Ide o ďalší krok k zlepšovaniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vodcu Bašára Asada v roku 2024, píše DPA.
Americké ministerstvo financií v tejto súvislosti oznámilo zodpovedajúce úľavy zo sankcií. Šara vyjadril „veľkú vďaku prezidentovi Spojených štátov amerických Donaldovi Trumpovi a všetkým spriateleným a podporujúcim národom, ktoré stáli pri nás“.
Ministerstvo zahraničných vecí USA zároveň zrušilo označenie Frontu an-Nusra – neskôr známeho ako Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) – za globálnu teroristickú organizáciu. Šara viedol práve túto skupinu, ktorá stála na čele bleskovej ofenzívy vedúcej k zosadeniu Asada v decembri 2024.
Organizácia bola v minulosti odnožou teroristickej siete al-Káida v Sýrii, no v roku 2016 s ňou prerušila väzby. Nové sýrske úrady sa snažia prilákať investície na podporu krajiny a obnovu infraštruktúry, ktorú vážne poškodila viac ako desaťročie trvajúca občianska vojna.
Spojené štáty pôvodne oznámili svoj zámer vymazať Sýriu zo zoznamu teroristických krajín už v júli, čo sa vnímalo ako prejav dôvery voči Šarovi.
Pondelňajší krok otvoril Sýrii „cestu k prosperite“, uviedol šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Toto rozhodnutie podľa jeho vyhlásenia „odstraňuje posledné hlavné prekážky pre investície súkromného sektora v Sýrii a podporuje hospodárske oživenie krajiny a jej opätovné začlenenie do globálnej ekonomiky“.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání označil vyradenie zo zoznamu Washingtonu za „historický míľnik“ a uviedol, že odráža „záväzok nového sýrskeho štátu voči medzinárodnému mieru a bezpečnosti“.
Minister financií Muhammad Barníja opísal tento krok ako „úspech sýrskej diplomacie“, informovala oficiálna tlačová agentúra SANA.