Sýria: Vláda predĺžila prímeria s kurskými silami o 15 dní
Autor TASR
Damask 24. januára (TASR) - Sýrska vláda predĺžila v sobotu prímerie s kurskými silami na severe krajiny o ďalších 15 dní. Oznámila to s odôvodnením, že tak robí, aby podporila presun zadržaných džihádistov teroristickej skupiny Islamský štát (IS) zo Sýrie do Iraku. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Platnosť prímeria medzi sýrskou vládou a bojovníkmi Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi mala vypršať v sobotu. Oznámili ho v utorok pôvodne na štyri dni. Podľa kancelárie sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru došlo k porozumeniu medzi oboma stranami ohľadom budúcnosti provincie Hasaka na severovýchode Sýrie, ktorá je baštou kurdskej menšiny v krajine.
„Predĺženie prímeria je na podporu americkej operácie presunu väzňov z Islamského štátu z väzníc SDF do Iraku,“ uviedlo vo večernom vyhlásení sýrske ministerstvo obrany.
Spojené štáty spustili v stredu operáciu, v rámci ktorej budú stovky zadržaných osôb napojených na IS presunuté zo severovýchodnej Sýrie do susedného Iraku. Zo Sýrie do Iraku by mohli previezť celkovo až 7000 väzňov.
Sýrska armáda v posledných dňoch obsadila v severovýchodnej Sýrii oblasti, ktoré predtým kontrolovali SDF. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny.
Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF. V dôsledku ofenzívy sa museli stiahnuť sa okrem iného z tábora Haul. Je to najväčší tábor pre príbuzných bojovníkov IS v Sýrii a z bezpečnostných dôvodov bol v stredu vyhlásený za uzavretú zónu.
