Vládne sily dobyli mesto Maarrat an-Numán v provincii Idlib

Damask 29. januára (TASR) - Sýrske vládne sily dobyli v stredu mesto Maarrat an-Numán na juhu provincie Idlib z rúk džihádistov a ich spojeneckých povstalcov. Mesto ovládla armáda po siedmich rokoch, informovala agentúra AFP.



"Našim silám sa podarilo v minulých dňoch potlačiť terorizmus v mnohých dedinách a mestách," vrátane Maarratu an-Numán, uviedol hovorca armády.



AFP už v utorok s odvolaním sa na správu mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii napísala, že sýrski vojaci vstúpili do "povstaleckého mesta symbolického a strategického významu v poslednej veľkej opozičnej bašte v krajine". Mesto je po mesiacoch ostreľovania prevažne opustené, uviedlo SOHR.



Mesto Maarrat an-Numán bolo v roku 2011 jedným z prvých miest v Idlibe, ktoré povstalo proti vláde v Damasku, a v nasledujúcom roku ho ovládli povstalci bojujúci proti vláde Bašára Asada.



Desaťtisíce civilistov ušli pred postupom sýrskej armády - väčšinou do oblastí neďaleko hraníc s Tureckom. Vládne sily, ktoré v súčasnosti kontrolujú 70 percent Sýrie, opakovane vyhlasujú, že chcú opätovne ovládnuť celú krajinu vrátane Idlibu.



Občianska vojna si doteraz vyžiadala viac ako 380.000 ľudských životov a viac ako polovica obyvateľstva Sýrie musela opustiť svoje domovy, odkedy vypukol konflikt po brutálnom potlačení protivládnych protestov v roku 2011.