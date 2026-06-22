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Sýria vylúčila vojenskú úlohu v Libanone

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Sýrsky prezident uviedol, že jeho krajina podporuje posilnenie libanonských štátnych inštitúcií a zachovanie suverenity Libanonu.

Autor TASR
Damask 22. júna (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara v nedeľu vyhlásil, že jeho krajina je naďalej proti akejkoľvek vojenskej intervencii v Libanone a namiesto toho sa snaží podporovať stabilitu prostredníctvom politickej a hospodárskej spolupráce. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.

„Hľadáme ekonomické kanály medzi Libanonom a Sýriou, nie vojenské,“ uviedol Šara. S cieľom pomôcť upokojiť konflikt v Libanone je Sýria podľa jeho slov v kontakte aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Riešenie libanonskej krízy by podľa Šaru malo zahŕňať prímeria a politické, ekonomické a sociálne opatrenia namiesto vojenských prostriedkov. Akákoľvek „nevypočítaná intervencia“ by mohla ešte väčšmi destabilizovať región, mieni sýrsky prezident.

Šara tvrdí, že je otvorený možnosti rokovať s militantným hnutím Hizballáh, pokiaľ by to bolo v záujme Libanonu i Sýrie. „Ak to poslúži záujmom Libanonu a chráni záujmy Sýrie, prečo nie?“ spýtal sa.

Sýrsky prezident uviedol, že jeho krajina podporuje posilnenie libanonských štátnych inštitúcií a zachovanie suverenity Libanonu. Trvalá stabilita si podľa neho vyžaduje komplexné politické riešenia a regionálnu spoluprácu.
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