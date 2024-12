Sýria: Z Turecka sa od pádu Asada vrátilo viac ako 35.000 ľudí

Istanbul 31. decembra (TASR) - Približne 35.000 Sýrčanov sa vrátilo z Turecka do svojej vlasti od zvrhnutia sýrskeho prezidenta Bašára Asada pred viac ako troma týždňami. Vyplýva to z oficiálnych údajov, píše TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.



Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya uviedol, že od začiatku decembra opustil Turecko rovnaký počet ľudí ako za bežné trojmesačné obdobie.



Turecko prijalo najväčší podiel utečencov zo susednej Sýrie, v ktorej v roku 2011 vypukla občianska vojna. Podľa Yerlikayu v súčasnosti žije v Turecku približne 2,9 milióna sýrskych utečencov vrátane takmer milióna detí, ktoré sa v Turecku narodili.



Deti utečencov narodené v Turecku podľa DPA nemajú nárok na občianstvo, ale majú dočasný štatút ochrany ako ich rodičia. Sýrčania žijúci v Turecku sú vystavení narastajúcemu odporu voči nim a čoraz viac predstaviteľov vlády a opozície požaduje ich návrat domov.



Milióny Sýrčanov opustili krajinu pred občianskou vojnou, ktorá vypukla po násilne potlačených prodemokratických protestoch. Do bojov sa zapojili rôzne zahraničné mocnosti a prezidentovi Asadovi sa podarilo znovu získať kontrolu nad približne dvoma tretinami krajiny.



Sýrski povstalci vedení skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), kedysi napojenou na al-Káidu, spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti Asadovmu dlhoročnému režimu. Úspešne ju zavŕšili 8. decembra dobytím Damasku.



Sýrčania v exile po celom svete oslavovali pád prezidenta a s ním aj prepustenie tisícov väzňov zadržaných počas Asadovej vlády.