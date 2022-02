ÚTOKY V SÝRII: Boje si vyžiadali najmenej 18 obetí

Damask 10. februára (TASR) - Najmenej 18 obetí na životoch si za uplynulých 24 hodín vyžiadali v Sýrii útoky teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a nálety ruskej armády. Vo štvrtok to uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), informovala agentúra AFP.



Ruské nálety na pozície IS v púštnych oblastiach provincií Hamá a Rakka usmrtili deviatich džihádistov, priblížilo SOHR, ktoré sídli v britskej metropole Londýn. Počet obetí sa však podľa SOHR môže ešte zvýšiť, keďže zranenia utrpelo najmenej 22 ďalších ľudí.



Militanti z IS predtým vykonali dva útoky v provincii Dajr az-Zaur, pričom zabili deviatich bojovníkov spriaznených s kurdskými bezpečnostnými silami. Práve v tejto provincii utrpela IS v roku 2019 porážku, ktorá znamenala koniec jej samozvaného kalifátu vyhláseného v roku 2014 na rozsiahlych územiach Iraku a Sýrie.



Odvtedy však v Sýrii zintenzívnili svoju činnosť regionálne odnože a siete tejto organizácie (IS), ktoré naďalej útočia na vládne sily. Na severovýchode Sýrie proti IS bojujú najmä kurdské sily podporované miestnymi kmeňmi, približuje AFP.



Bojovníci IS zaútočili minulý mesiac na kurdské väzenie. Nie je jasné, koľkým väzňom sa vďaka tomu podarilo uniknúť, počas následných bojov však bolo zabitých najmenej 250 džihádistov.



Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že počas útoku v Sýrii zabili vodcu IS abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího. Samotná organizácia však jeho smrť nepotvrdila ani nevymenovala jeho nástupcu. SOHR priblížilo, že tento útok si vyžiadal najmenej 13 obetí vrátane siedmich civilistov: štyroch detí a troch žien.