Sýria: Začal sa protest s prvým členom bývalého Asadovho režimu
Nadžib bol bývalým šéfom politickej bezpečnosti v tejto juhosýrskej provincii a je obvinený zo zorganizovania tvrdých zásahov voči tamojším demonštrantom.
Autor TASR
Damask 10. mája (TASR) - Sýrska justícia v nedeľu vzniesla obvinenia voči bývalému bezpečnostnému predstaviteľovi Átifovi Nadžibovi za činy „rovnajúce sa vojnovým zločinom“ spáchané v roku 2011 voči pokojným demonštrantom v provincii Daraá, ktorá bola kolískou povstania v krajine. Nadžib je bratrancom zvrhnutého sýrskeho exprezidenta Bašára Asada, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.
Nadžib bol bývalým šéfom politickej bezpečnosti v tejto juhosýrskej provincii a je obvinený zo zorganizovania tvrdých zásahov voči tamojším demonštrantom. Washington na neho uvalil sankcie za porušovanie ľudských práv v apríli 2011, mesiac po vypuknutí povstania v Sýrii.
V nedeľu sa opäť postavil pred trestný súd v Damasku po aprílovom úvodnom zasadnutí v procesoch s bývalými vysokopostavenými osobnosťami, z ktorých najvýznamnejšími sú dlhoročný prezident Bašár Asad a jeho brat Máhir Asad - obaja súdení v neprítomnosti.
Sudca Fachr ad-Dín Árján prečítal obvinenia na nedeľnom zasadnutí súdu, zatiaľ čo Nadžib stál na lavici obžalovaných.
„Obvinenia voči vám sa týkajú udalostí v provincii Daraá začiatkom roka 2011, keď sa pokojné (protestné) hnutie stretlo s nadmerným použitím sily,“ uviedol sudca. „Ako vtedajší šéf pobočky politickej bezpečnosti ste niesli priamu a spoločnú vodcovskú zodpovednosť za systematické činy zamerané proti civilistom vrátane zabíjania, mučenia a svojvoľného zadržiavania,“ dodal.
Obvinenia z činov pripisovaných Nadžibovi, z ktorých niektoré mali smrteľné následky, zahŕňajú podľa sudcu aj zatýkanie a mučenie detí kvôli „politickým nápisom na stenách“, podiel na „potláčaní protestov nadmernou silou“ a „priamu paľbu“ na pokojný protest v sede v mešite Al-Omari v Daraá.
Týkajú sa tiež „mučenia vedúceho k smrti“ v detekčných centrách jeho úradu. Činy pripisované Nadžibovi a ďalším neprítomným sa „rovnajú vojnovým zločinom... a zločinom proti ľudskosti,“ dodal.
Viac než 13 rokov trvajúca občianska vojna v Sýrii si vyžiadala vyše pol milióna obetí a vyhnala z domovov milióny ďalších. Desaťtisíce ľudí zmizli, niektorí v brutálnom väzenskom systéme krajiny, píše AFP. Povstanie sa začalo v Daraá 15. marca 2011 po tom, čo bolo zatknutých 15 študentov za údajné písanie protivládnych hesiel na steny v meste. Obyvatelia uviedli, že študenti boli mučení, čo viedlo k protestu za ich prepustenie. Ten sa skončil krviprelievaním, pripomína AFP.
Bezpečnostné zložky potlačili pokojné demonštrácie silou a na rozohnanie protestujúcich na viacerých miestach použili ostrú muníciu. Nadžib bol po týchto zásahoch odvolaný, keď sa protesty rozšírili do ďalších provincií. Patril medzi prvých predstaviteľov Asadovej éry, ktorých nové sýrske orgány zatkli po zvrhnutí dlhoročného prezidenta Asada v decembri 2024.
