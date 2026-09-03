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Sýria začala ničiť pozostatky Asadovho programu chemických zbraní
Agentúra Reuters informovala, že tím Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v auguste v Sýrii overil nezvratné zničenie 42 leteckých bômb.
Autor TASR
Damask/New York 3. septembra (TASR) - Sýria začala likvidovať pozostatky programu vývoja a výroby chemických zbraní z obdobia režimu bývalého prezidenta Bašára Asada, ktoré boli objavené v máji tohto roku. Ide o prvú takúto likvidáciu v Sýrii za uplynulých desať rokov. Vo štvrtok o tom informovali sýrsky vyslanec pri OSN Ibráhím Ulabí a predstaviteľka OSN pre odzbrojenie Izumi Nakamicuová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Agentúra Reuters informovala, že tím Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v auguste v Sýrii overil nezvratné zničenie 42 leteckých bômb. Podľa Nakamicuovej ide o prvý prípad od roku 2014, keď organizácia overila zničenie chemickej munície v Sýrii.
Sýria po objave v máji našla aj ďalšie zariadenie na výrobu chemických zbraní, novú chemickú látku používanú pri výrobe nervovoparalytických látok a prázdnu chemickú muníciu. Zároveň deklarovala dva sklady chemických zbraní, v ktorých sa tieto materiály nachádzali.
Ulabí uviedol, že Sýria svojou činnosťou „chráni svet a región“. Zároveň kritizoval Izrael za opakované útoky, ktoré podľa neho narušili niektoré pátracie a likvidačné operácie a ohrozili sýrske tímy.
„Nemôžeme zaistiť bezpečnosť regiónu, ak je naša bezpečnosť vystavená útokom zo strany Izraela,“ upozornil Ulabí.
Izraelská armáda na jeho vyjadrenia bezprostredne nereagovala, doplnil Reuters.
Damask podľa Ulabího pripravuje aj prvé súdne pojednávanie s ľuďmi podozrivými z účasti na programe vývoja a výroby chemických zbraní. Úrady začiatkom tohto roka zadržali 18 podozrivých vrátane vysokopostavených vojenských, politických a technických predstaviteľov.
Sýria v roku 2013 pod tlakom Ruska a Spojených štátov súhlasila s pristúpením k OPCW a s odovzdaním svojich zásob toxických látok. Toto rozhodnutie nasledovalo po podozrení z chemického útoku na damaskom predmestí Východná Ghúta, pri ktorom podľa amerických spravodajských služieb zahynulo viac ako 1000 ľudí.
Asadov režim bol počas 13 rokov trvajúcej občianskej vojny opakovane obviňovaný z používania chemických zbraní. OPCW v roku 2021 Sýrii odobrala hlasovacie práva po tom, ako dospela k záveru, že sýrske letectvo použilo proti vlastnému obyvateľstvu chemické látky sarín a chlór.
Spojené štáty vo štvrtok v Bezpečnostnej rade OSN vyzvali nové sýrske úrady, aby pokračovali v spolupráci s OPCW.
„Naša práca na odstránení programu chemických zbraní Asadovho režimu a na vyvodení zodpovednosti je nevyhnutná nielen pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ale je aj spôsobom, ako si uctiť sýrskych mužov, ženy a deti, ktorých životy boli zmarené,“ uviedla americká vyslankyňa pri OSN Tammy Bruceová.
Pokrok Sýrie pri ničení materiálu súvisiaceho s chemickými zbraňami ocenili aj Čína a Rusko, dodala agentúra AFP.
Agentúra Reuters informovala, že tím Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v auguste v Sýrii overil nezvratné zničenie 42 leteckých bômb. Podľa Nakamicuovej ide o prvý prípad od roku 2014, keď organizácia overila zničenie chemickej munície v Sýrii.
Sýria po objave v máji našla aj ďalšie zariadenie na výrobu chemických zbraní, novú chemickú látku používanú pri výrobe nervovoparalytických látok a prázdnu chemickú muníciu. Zároveň deklarovala dva sklady chemických zbraní, v ktorých sa tieto materiály nachádzali.
Ulabí uviedol, že Sýria svojou činnosťou „chráni svet a región“. Zároveň kritizoval Izrael za opakované útoky, ktoré podľa neho narušili niektoré pátracie a likvidačné operácie a ohrozili sýrske tímy.
„Nemôžeme zaistiť bezpečnosť regiónu, ak je naša bezpečnosť vystavená útokom zo strany Izraela,“ upozornil Ulabí.
Izraelská armáda na jeho vyjadrenia bezprostredne nereagovala, doplnil Reuters.
Damask podľa Ulabího pripravuje aj prvé súdne pojednávanie s ľuďmi podozrivými z účasti na programe vývoja a výroby chemických zbraní. Úrady začiatkom tohto roka zadržali 18 podozrivých vrátane vysokopostavených vojenských, politických a technických predstaviteľov.
Sýria v roku 2013 pod tlakom Ruska a Spojených štátov súhlasila s pristúpením k OPCW a s odovzdaním svojich zásob toxických látok. Toto rozhodnutie nasledovalo po podozrení z chemického útoku na damaskom predmestí Východná Ghúta, pri ktorom podľa amerických spravodajských služieb zahynulo viac ako 1000 ľudí.
Asadov režim bol počas 13 rokov trvajúcej občianskej vojny opakovane obviňovaný z používania chemických zbraní. OPCW v roku 2021 Sýrii odobrala hlasovacie práva po tom, ako dospela k záveru, že sýrske letectvo použilo proti vlastnému obyvateľstvu chemické látky sarín a chlór.
Spojené štáty vo štvrtok v Bezpečnostnej rade OSN vyzvali nové sýrske úrady, aby pokračovali v spolupráci s OPCW.
„Naša práca na odstránení programu chemických zbraní Asadovho režimu a na vyvodení zodpovednosti je nevyhnutná nielen pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ale je aj spôsobom, ako si uctiť sýrskych mužov, ženy a deti, ktorých životy boli zmarené,“ uviedla americká vyslankyňa pri OSN Tammy Bruceová.
Pokrok Sýrie pri ničení materiálu súvisiaceho s chemickými zbraňami ocenili aj Čína a Rusko, dodala agentúra AFP.