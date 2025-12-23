< sekcia Zahraničie
Sýria zadržala prominentného amerického islamistického novinára
Podľa Reuters ide o Bilala Abdula Kareema, ktorý v Spojených štátoch pôsobil ako stand-up komik a neskôr sa stal vojnovým korešpondentom.
Autor TASR
Damask 23. decembra (TASR) - Sýrske bezpečnostné zložky zadržali významného amerického islamistického novinára, ktorý kritizoval novú sýrsku vládu a jej vznikajúce partnerstvo so Spojenými štátmi. V utorok to uviedli dvaja ľudia oboznámení s prípadom, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa Reuters ide o Bilala Abdula Kareema, ktorý v Spojených štátoch pôsobil ako stand-up komik a neskôr sa stal vojnovým korešpondentom. V Sýrii, kde žije od roku 2012, spolupracoval s viacerými zahraničnými médiami. Zadržali ho v pondelok v meste al-Báb v provincii Aleppo na severe Sýrie.
Abdul Kareem je podľa Reuters výrazným hlasom medzi zahraničnými islamistami v Sýrii a dáva priestor zástancom tvrdej línie, ktorí prezidenta Ahmada Šaru – niekdajšieho veliteľa sýrskej pobočky al-Káidy – považujú od prevzatia moci v krajine za príliš kompromisného v otázke presadzovania islamských hodnôt.
V auguste Abdul Kareem vyzval sýrske úrady, aby udelili sýrske občianstvo zahraničným džihádistom bojujúcim v radoch povstalcov, ktorí pred rokom pod vedením Organizácie pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám – HTS) zosadili režim prezidenta Bašára Asada.
Osud týchto bojovníkov zostáva neistý. Len málo krajín je ochotných ich prijať, keďže ich považujú za extrémistov, a obavy z ich prítomnosti vyjadruje aj časť sýrskej verejnosti.
Šarova vláda týmto zahraničným bojovníkom postupne obmedzovala priestor na verejné vyjadrovanie a zadržala viacerých z nich vrátane osôb aktívnych na sociálnych sieťach.
Vo svojom najnovšom videu Abdul Kareem kritizoval rozhodnutie Sýrie pripojiť sa ku globálnej koalícii vedenej USA, ktorá bojuje proti teroristickej organizácii Islamský štát. Video bolo zverejnené deň po tom, čo ozbrojenec, ktorého USA aj Sýria označili za člena IS, zabil vo východnej Sýrii dvoch amerických vojakov a ich civilného tlmočníka. Islamský štát sa k útoku priamo neprihlásil.
Podľa Reuters ide o Bilala Abdula Kareema, ktorý v Spojených štátoch pôsobil ako stand-up komik a neskôr sa stal vojnovým korešpondentom. V Sýrii, kde žije od roku 2012, spolupracoval s viacerými zahraničnými médiami. Zadržali ho v pondelok v meste al-Báb v provincii Aleppo na severe Sýrie.
Abdul Kareem je podľa Reuters výrazným hlasom medzi zahraničnými islamistami v Sýrii a dáva priestor zástancom tvrdej línie, ktorí prezidenta Ahmada Šaru – niekdajšieho veliteľa sýrskej pobočky al-Káidy – považujú od prevzatia moci v krajine za príliš kompromisného v otázke presadzovania islamských hodnôt.
V auguste Abdul Kareem vyzval sýrske úrady, aby udelili sýrske občianstvo zahraničným džihádistom bojujúcim v radoch povstalcov, ktorí pred rokom pod vedením Organizácie pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám – HTS) zosadili režim prezidenta Bašára Asada.
Osud týchto bojovníkov zostáva neistý. Len málo krajín je ochotných ich prijať, keďže ich považujú za extrémistov, a obavy z ich prítomnosti vyjadruje aj časť sýrskej verejnosti.
Šarova vláda týmto zahraničným bojovníkom postupne obmedzovala priestor na verejné vyjadrovanie a zadržala viacerých z nich vrátane osôb aktívnych na sociálnych sieťach.
Vo svojom najnovšom videu Abdul Kareem kritizoval rozhodnutie Sýrie pripojiť sa ku globálnej koalícii vedenej USA, ktorá bojuje proti teroristickej organizácii Islamský štát. Video bolo zverejnené deň po tom, čo ozbrojenec, ktorého USA aj Sýria označili za člena IS, zabil vo východnej Sýrii dvoch amerických vojakov a ich civilného tlmočníka. Islamský štát sa k útoku priamo neprihlásil.