Sýria zaregistrovala ruskú vakcínu Sputnik V a povolila jej používanie

Na archívnej snímke si zdravotníčka pripravuje vakcínu Sputnik V na očkovanie 5. decembra 2020 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 22. februára (TASR) - Sýria zaregistrovala ruskú vakcínu Sputnik V a povolila jej použitie na svojom území. Oznámil to v pondelok v Moskve sýrsky veľvyslanec v Rusku Rijád Haddád.Sýria sa vlani v decembri pridala aj ku globálnej iniciatíve COVAX, ktorej cieľom je urýchliť vývoj a výrobu testov, liečby a vakcín proti chorobe COVID-19 a zabezpečiť k nim spravodlivý prístup.Agentúra AFP pripomenula, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spolu s Detským fondom OSN (UNICEF) a Globálnou alianciou pre vakcíny a očkovanie (GAVI) deklarovali zámer podporiť Sýriu pri získavaní vakcín tak, aby ju spočiatku dostali najmenej tri percentá sýrskej populácie. Cieľom je do konca tohto roku zaočkovať ďalších 20 percent obyvateľov Sýrie, dodala AFP.V oblastiach Sýrie, ktoré sú pod kontrolou vlády, bolo zaznamenaných 15.179 infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 a 998 súvisiacich úmrtí. Územia pod samosprávou Kurdov, ktoré ležia na severovýchode krajiny, evidujú 8600 prípadov a 311 úmrtí, zatiaľ čo na severozápade Sýrie - ovládanom protivládnymi povstalcami - figuruje v štatistikách 21.121 nakazených a 408 úmrtí.Agentúra Interfax informovala, že vakcína Sputnik V je momentálne schválená na núdzové použitie v 31 krajinách sveta vrátane Ruska, Mexika, Argentíny, Bolívie, Iránu a jediného štátu EÚ – Maďarska.V Európe sa ňou podľa Interfaxu očkuje aj v Srbsku a srbskej entite v Bosne a Hercegovine.Rokovania o dodávke vakcíny Sputnik V začalo s Ruskom viesť aj Chorvátsko.Sputnik V v Rusku schválili v auguste minulého roku ako vôbec prvú vakcínu proti chorobe COVID-19. K schváleniu však došlo ešte pred treťou fázou klinického skúšania, čo vyvolalo v časti vedeckej a lekárskej komunity nedôveru a opatrnosť.Bežnú populáciu začali Sputnikom V očkovať po tom, čo vakcínu v rámci tretej fázy skúšok otestovali iba na 76 dobrovoľníkoch. Zvyčajne sa pritom vakcína v tretej fáze testuje na tisíckach dobrovoľníkov a omnoho dlhšie.Po tomto tretom kole klinického skúšania boli začiatkom februára 2021 zverejnené jeho výsledky v štúdii, ktorú publikoval vedecký časopis Lancet. Podľa zverejnených dát dosahuje ruská vakcína úspešnosť 91,6 percenta, čo je účinnosť podobná ako u vakcín Pfizer/BioNTech či Moderna.