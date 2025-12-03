Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Zahraničie

Sýria zasiahla proti pašerákom nášľapných mín

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Sýrske bezpečnostné zložky odhalili skupinu osôb, ktoré sa libanonskej militantnej skupine Hizballáh pokúšali prepašovať stovky nášľapných mín.

Autor TASR
Damask 3. decembra (TASR) - Sýrske bezpečnostné zložky odhalili skupinu osôb, ktoré sa libanonskej militantnej skupine Hizballáh pokúšali prepašovať stovky nášľapných mín, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Razia bezpečnostných zložiek sa uskutočnila v okolí mesta al-Džubba neďaleko hlavného mesta Damask. Počas operácie boli zadržané štyri osoby. Piata prišla o život pri potýčke s políciou. Zaistených počas nej bolo 1250 mín vybavených rozbuškami, ktoré boli „určené na prepašovanie pre (proiránske militantné hnutie) Hizballáh“ v Libanone.

Za vlády zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada bola Sýria kľúčovým prvkom iránskej tzv. osi odporu proti Izraelu, pričom umožňovala presun zbraní a peňazí z Iránu určených pre Hizballáh.

Táto militantná skupina zohrala kľúčovú úlohu počas sýrskej občianskej vojny, v ktorej bojovala po boku Asadových jednotiek a pomáhala udržať tohto vládcu pri moci, keď potlačoval ľudové povstanie.

Nová vláda v Damasku, v ktorej dominujú islamistickí povstalci, ktorí Asada v decembri 2024 zvrhli, odmieta Irán a pokúša zastaviť dodávky zbraní Hizballáhu.

Počas viac než rok trvajúcich prestreliek s Izraelom, ktoré prerástli do vojny ukončenej v novembri 2024 prímerím, Izrael zasadil Hizballáhu tvrdú ranu, keď boli zabití jeho mnohí vplyvní velitelia. Izrael však Hizballáh obviňuje zo snahy obnoviť si vojenské kapacity. Aj preto napriek prímeriu Izrael v Libanone pokračuje v útokoch na lokality spájané s Hizballáhom.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne