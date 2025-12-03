< sekcia Zahraničie
Sýria zasiahla proti pašerákom nášľapných mín
Sýrske bezpečnostné zložky odhalili skupinu osôb, ktoré sa libanonskej militantnej skupine Hizballáh pokúšali prepašovať stovky nášľapných mín.
Autor TASR
Damask 3. decembra (TASR) - Sýrske bezpečnostné zložky odhalili skupinu osôb, ktoré sa libanonskej militantnej skupine Hizballáh pokúšali prepašovať stovky nášľapných mín, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Razia bezpečnostných zložiek sa uskutočnila v okolí mesta al-Džubba neďaleko hlavného mesta Damask. Počas operácie boli zadržané štyri osoby. Piata prišla o život pri potýčke s políciou. Zaistených počas nej bolo 1250 mín vybavených rozbuškami, ktoré boli „určené na prepašovanie pre (proiránske militantné hnutie) Hizballáh“ v Libanone.
Za vlády zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada bola Sýria kľúčovým prvkom iránskej tzv. osi odporu proti Izraelu, pričom umožňovala presun zbraní a peňazí z Iránu určených pre Hizballáh.
Táto militantná skupina zohrala kľúčovú úlohu počas sýrskej občianskej vojny, v ktorej bojovala po boku Asadových jednotiek a pomáhala udržať tohto vládcu pri moci, keď potlačoval ľudové povstanie.
Nová vláda v Damasku, v ktorej dominujú islamistickí povstalci, ktorí Asada v decembri 2024 zvrhli, odmieta Irán a pokúša zastaviť dodávky zbraní Hizballáhu.
Počas viac než rok trvajúcich prestreliek s Izraelom, ktoré prerástli do vojny ukončenej v novembri 2024 prímerím, Izrael zasadil Hizballáhu tvrdú ranu, keď boli zabití jeho mnohí vplyvní velitelia. Izrael však Hizballáh obviňuje zo snahy obnoviť si vojenské kapacity. Aj preto napriek prímeriu Izrael v Libanone pokračuje v útokoch na lokality spájané s Hizballáhom.
