Sýria zhabala 11 miliónov tabliet drogy captagon
Autor TASR
Damask 28. októbra (TASR) - Sýrske ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo, že zhabalo približne 11 miliónov tabliet syntetického stimulantu captagon zo susedného Libanonu. Ide o jeden z najväčších záťahov proti drogám v krajine od pádu režimu exprezidenta Bašára Asada, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Sýrsky rezort vnútra vo vyhlásení uviedol, že „protidrogové oddelenie v provincii Homs zaistilo vozidlo z Libanonu s približne 11 miliónmi tabletami captagonu“. Ministerstvo uviedlo, že úrady pokračujú „v nevyhnutnom vyšetrovaní s cieľom odhaliť identity páchateľov aj kriminálnu sieť zapojenú do operácie“.
Droga captagon je podobná amfetamínom a počas občianskej vojny v Sýrii sa stala najväčším exportným artiklom a kľúčovým zdrojom nelegálneho financovania vlády zosadeného prezidenta Bašára Asada.
Captagon zvyšuje bdelosť, dodáva energiu a navodzuje pocit eufórie, potláča únavu a hlad. V posledných rokoch sa stal populárny ako „párty droga“ a zároveň ako droga používaná v konfliktných oblastiach na udržiavanie fyzickej a psychickej výkonnosti vojakov.
V susednom Libanone čelí militantné hnutie Hizballáh obvineniam, že z predaja captagonu financuje svoju činnosť. Libanonská armáda v septembri oznámila, že na východe krajiny zhabala približne 64 miliónov tabletiek tejto drogy.
