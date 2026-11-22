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Sýria zničila 400 miliónov tabliet captagonu zaistených pri operáciách
Bezpečnostné zložky zároveň zničili aj „nástroje a zariadenia používané na pašovanie, ukrývanie, prepravu a výrobu vrátane chemických látok“.
Autor TASR
Damask 22. novembra (TASR) - Sýrske úrady v nedeľu oznámili, že zničili veľkého množstvo omamných látok vrátane 400 miliónov tabliet captagonu, ktoré bezpečnostné sily zaistili počas viacerých operácií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Veľké množstvá omamných a psychotropných látok zaistených počas rôznych bezpečnostných operácií boli zničené v niekoľkých etapách,“ uviedol sýrsky protidrogový úrad vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra SANA.
Doplnil, že medzi zničenými látkami bolo „400 miliónov tabliet captagonu, 12,2 tony hašiša, 2,3 tony rastlín konope, šesť kilogramov heroínu, ako aj 5,4 milióna tabliet omamných látok“.
Bezpečnostné zložky zároveň zničili aj „nástroje a zariadenia používané na pašovanie, ukrývanie, prepravu a výrobu vrátane chemických látok“.
Príjem z výroby a predaja captagonu bol dlhodobo dôležitým zdrojom režimu Bašára Asada. Prekurzory pre jeho výrobu podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) dovážali viac ako desať rokov štátom kontrolované firmy a z nich sa potom v Sýrii vyrábali obrovské množstvá tejto drogy.
Nové sýrske orgány, ktoré prevzali moc v decembri 2024, sa však snažia bojovať proti obchodu s captagonom.
Oddelenie boja proti drogám v júni oznámilo, že úrady od pádu Asada „uskutočnili 1550 operácií zameraných na zaistenie a zmarenie“ pokusov o pašovanie drog, uvádza agentúra SANA.
Úrady počas týchto operácií rozložili 90 medzinárodných pašeráckych sietí, zatvorili 17 závodov na výrobu captagonu a zaistili 697 miliónov tabliet captagonu a 15 ton hašiša.
Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, používateľom navodzuje pocity eufórie a dodáva im množstvo energie. Na trh sa dostal v roku 1961 a používal sa na liečenie hyperkinetických porúch u detí, narkolepsie alebo depresie. Je silne návykový a v roku 1986 sa preto dostal na zoznam látok zakázaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Podľa UNODC v rokoch 2019 až 2023 pochádzalo až 82 percent zaisteného captagonu zo Sýrie a 17 percent z Libanonu.
„Veľké množstvá omamných a psychotropných látok zaistených počas rôznych bezpečnostných operácií boli zničené v niekoľkých etapách,“ uviedol sýrsky protidrogový úrad vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra SANA.
Doplnil, že medzi zničenými látkami bolo „400 miliónov tabliet captagonu, 12,2 tony hašiša, 2,3 tony rastlín konope, šesť kilogramov heroínu, ako aj 5,4 milióna tabliet omamných látok“.
Bezpečnostné zložky zároveň zničili aj „nástroje a zariadenia používané na pašovanie, ukrývanie, prepravu a výrobu vrátane chemických látok“.
Príjem z výroby a predaja captagonu bol dlhodobo dôležitým zdrojom režimu Bašára Asada. Prekurzory pre jeho výrobu podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) dovážali viac ako desať rokov štátom kontrolované firmy a z nich sa potom v Sýrii vyrábali obrovské množstvá tejto drogy.
Nové sýrske orgány, ktoré prevzali moc v decembri 2024, sa však snažia bojovať proti obchodu s captagonom.
Oddelenie boja proti drogám v júni oznámilo, že úrady od pádu Asada „uskutočnili 1550 operácií zameraných na zaistenie a zmarenie“ pokusov o pašovanie drog, uvádza agentúra SANA.
Úrady počas týchto operácií rozložili 90 medzinárodných pašeráckych sietí, zatvorili 17 závodov na výrobu captagonu a zaistili 697 miliónov tabliet captagonu a 15 ton hašiša.
Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, používateľom navodzuje pocity eufórie a dodáva im množstvo energie. Na trh sa dostal v roku 1961 a používal sa na liečenie hyperkinetických porúch u detí, narkolepsie alebo depresie. Je silne návykový a v roku 1986 sa preto dostal na zoznam látok zakázaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Podľa UNODC v rokoch 2019 až 2023 pochádzalo až 82 percent zaisteného captagonu zo Sýrie a 17 percent z Libanonu.