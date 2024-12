Sýria:Povstalci vstúpili do Damasku, Asad ho údajne opustil v lietadle

Káhira 8. decembra (TASR) — Povstalecké sily vedené džihádistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) v nedeľu oznámili, že začali vstupovať do sýrskej metropoly Damask, pričom nenarazili na žiadny odpor armády. Jeho obyvatelia predtým hlásili, že v meste počuť intenzívnu streľbu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Dvaja nemenovaní vysoko postavení armádni dôstojníci v tejto súvislosti v nedeľu pre Reuters uviedli, že sýrsky prezident Bašár Asad v lietadle opustil hlavné mesto a odišiel na neznáme miesto.



"Naše sily začali vstupovať do Damasku," uviedla skupina HTS na platforme Telegram.



Ďalej oznámila, že jej bojovníci oslobodili aj väzňov vo väznici Sajdnájá, ležiacej severne od Damasku, kde vláda protiprávne zadržiavala a mučila tisíce ľudí.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii v januári 2021 odhadlo, že od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v marci 2011 zahynulo v tejto väznici v dôsledku mučenia, zlého zaobchádzania a masových popráv 30.000 zadržaných.



SOHR v noci na nedeľu informovalo, že vojaci sýrskej armády a bezpečnostné zložky opustili letisko v Damasku.



Povstalci pod vedením HTS spustili minulú stredu nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. V rýchlom slede už stačili obsadiť veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs.