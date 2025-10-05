< sekcia Zahraničie
Sýria:Prvé parlamentné voľby od pádu Asadovho režimu sú bez incidentov
Hlasovanie bolo z bezpečnostného hľadiska vo všetkých volebných miestnostiach bezproblémové, uviedol hovorca ministerstva vnútra pre agentúru DPA, informuje TASR.
Autor TASR
Damask 5. októbra (TASR) - Prvé parlamentné voľby v Sýrii od vlaňajšieho zosadenia režimu prezidenta Bašára Asada prebehli v nedeľu podľa tamojších úradov bez incidentov. Hlasovanie bolo z bezpečnostného hľadiska vo všetkých volebných miestnostiach bezproblémové, uviedol hovorca ministerstva vnútra pre agentúru DPA, informuje TASR.
Regionálne volebné kolégiá pozostávajúce zo 7000 členov volili 121 z 210 členov Ľudového zhromaždenia Sýrie. Zvyšných poslancov vymenuje dočasný prezident Ahmad Šara. Úrady objasnili, že k obmedzenému volebnému právu namiesto všeobecného hlasovania sa uchýlili pre nedostatok spoľahlivých demografických údajov a pre presídlenie miliónov Sýrčanov v dôsledku vojny.
Hovorca ministerstva vnútra zdôraznil, že išlo o prvé voľby v Sýrii, ktoré sa konali bez zasahovania tajných služieb alebo predstaviteľov režimu do výberu kandidátov. S výsledkami sa počíta v pondelok alebo v utorok.
Kritici označili čiastočné a nepriame voľby za nereprezentatívne a príliš centralizované. Analytici predpokladajú, že súčasný systém môže viesť k väčšinovému zastúpeniu mužov zo sunnitskej majority, napísala agentúra Reuters.
Táto situácia však sýrskemu lídrovi Ahmadovi Šarovi, ktorý opakovane sľuboval podporu inklúzie, môže umožniť obsadiť zostávajúcu tretinu kresiel ženami alebo zástupcami menšín. Pozorovatelia sa obávajú, že by to mohol využiť na ďalšiu centralizáciu moci.
Z bezpečnostných a politických dôvodov hlasovací proces odložili v troch provinciách ovládaných menšinovými skupinami - Rakka, Hasaka a Suwajdá, takže 19 kresiel v parlamente zostane nateraz neobsadených.
Ľudové zhromaždenie bude mať za úlohu prijať nové volebné zákony a ústavu počas politickej transformácie v krajine po páde Asada a 14 rokoch občianskej vojny. Dočasný parlament bude vo funkcii 30 mesiacov.
"Je veľa zákonov, o ktorých je potrebné hlasovať, aby sme mohli postúpiť v procese budovania a prosperity," vyhlásil Šara pri návšteve volebnej miestnosti. “Budovanie Sýrie je kolektívnou úlohou a musia k nemu prispieť všetci Sýrčania," citovala ho agentúra AP.
