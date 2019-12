Ruské jednotky vstúpili do mesta Rakka.Prioritou obnova infraštruktúry

Moskva 9. decembra (TASR) - Ruské jednotky vstúpili do sýrskej Rakky, bývalého hlavného mesta kalifátu vyhláseného svojho času na území Sýrie a Iraku džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS).



Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, podľa ktorej ide o dobrý príklad toho, ako Moskva zaplnila vákuum vyvolané rozhodnutím prezidenta USA Donalda Trumpa stiahnuť americké jednotky zo severnej Sýrie.



Zábery zo vstupu ruských jednotiek do mesta Rakka odvysielal TV kanál ruského ministerstva obrany. Zachytávali ruských vojakov, ako si podávajú ruky so sýrskymi deťmi, alebo vykladajú z nákladných áut balíky s humanitárnou pomocou s nápisom Rusko je s vami.



Rakka, kde do vypuknutia občianskej vojny žilo okolo 250.000 ľudí, sa stala prvým veľkým mestom, ktoré ovládol IS, a to začiatkom roka 2014. Ten istý rok v lete získal IS kontrolu aj nad irackým Mósulom a posilnený obrovskými územnými ziskami v oboch krajinách vyhlásil svoj kalifát. V tom čase mohli mať islamisti pod svojou vládou 11 miliónov ľudí.



IS v Rakke zaviedol striktnú verziu islamu, zmenil učebné osnovy, ženám zakázal vychádzať z domov bez mužských poručníkov, verejne popravoval a potom vystavoval obesené či sťaté telá, nevyhýbal sa ani vešaniu ľudí na kríže. Ohrozené boli menšiny, vrátane sexuálnych a etnických. V čase, keď sa teroristom z IS, najviac darilo, v Rakke pôsobilo podľa odhadov OSN asi 20.000 džihádistov zo stovky rôznych krajín sveta.



Pred dvoma rokmi po mesiacoch obliehania mesto Rakka dobyli arabsko-kurdské milície podporované Spojenými štátmi a ďalšími západnými krajinami známe ako Sýrske demokratické sily (SDF).



Pri oslobodzovaní mesta bola zničená alebo veľmi poškodená celá infraštruktúra. V meste sú stále oblasti, ktoré nie sú úplne odmínované, je tam nedostatok pitnej vody, potravín i liekov, informoval predstaviteľ centra pre zmierenie znepriatelených strán Vladimir Varvanskij. Podľa agentúry TASS dodal, že Rusko sa teraz spoločne so Sýriou bude snažiť o čo najrýchlejšiu obnovu mesta - "tak ako to bolo v prípade Damasku, Aleppa, Homsu a iných miest".



Rusko je blízkym spojencom armády sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorú si Kurdi povolali na pomoc na územia, ktoré ovládali, keď Trump v októbri stiahol svoje sily, čím otvoril cestu k invázii tureckých jednotiek na kurdské územia.



Rusko a Turecko momentálne vykonávajú spoločné hliadky pozdĺž sýrskej hranice s Tureckom. Ide o súčasť dohody medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho tureckým partnerom Recepom Tayyipom Erdoganom.