Welthungerhilfe: Sýria zažíva najhoršiu utečeneckú krízu

Bejrút 19. februára (TASR) - Sýria v súčasnosti zažíva najhoršiu utečeneckú krízu od vypuknutia tamojšej občianskej vojny pred necelými deviatimi rokmi. Vyplýva to z hodnotenia nemeckej humanitárnej organizácie Welthungerhilfe, ktoré priniesla v stredu tlačová agentúra DPA.



Podľa údajov OSN utieklo od začiatku decembra pred postupujúcimi vládnymi silami a násilnosťami v severozápadnej časti Sýrie už približne 900.000 obyvateľov.



"Títo ľudia musia utekať na pomerne malé územie. To je úplne preplnené vrátane táborov," povedal pre DPA riaditeľ Welthungerhilfe pre daný región Dirk Hegmanns. Situáciu opísal ako "do očí bijúcu humanitárnu katastrofu", okrem iného aj vzhľadom na terajšie zimné počasie.



Sýrske vládne sily začali vlani ofenzívu proti poslednej významnej bašte povstalcov, ktorou je región okolo mesta Idlib. Napriek dohodnutému prímeriu pokračovali v útokoch aj počas posledných týždňov, pričom prevzali kontrolu nad väčšími územiami.



V danom regióne majú prevahu džihádistické milície Hajat Tahrír aš-Šám blízke al-Káide. Sýria a spojenecké Rusko argumentujú, že bojujú proti teroristom, do bojov sú však zapojení aj umiernenejší povstalci, konštatovala DPA.



Vážne utečenecké krízy postihli Sýriu už dávnejšie, vtedy však ešte nebola uzavretá hranica so susedným Tureckom, upozornil Hegmanns. V oblasti, kde sa utečenci sústreďujú teraz, je podľa neho naliehavý nedostatok ubytovacích priestorov, potravín či vykurovacích materiálov. V dôsledku teplôt pod bodom mrazu zomrelo už niekoľko detí. Humanitárne organizácie, ktoré poskytujú utečencom pomoc, sú preťažené, pričom nie je vylúčené, že v prípade pokračovania násilia pribudnú státisíce ďalších utečencov.



Turecko uzavrelo svoju hranicu so Sýriou a odmieta prijímať ďalších utečencov. Podľa údajov OSN ich žije v súčasnosti v Turecku vyše 3,5 milióna.