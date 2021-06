Sýrii doručili dodávku Sputnika V, zaočkovaný je už aj prezident Asad

Damask 3. júna (TASR) - Sýrskeho prezidenta Bašára Asada zaočkovali ruskou vakcínou Sputnik V po tom, ako do Sýrie dorazila prvá dodávka tejto látky. Vo štvrtok o tom informovali agentúry Interfax a Reuters s odvolaním sa na sýrskeho veľvyslanca v Moskve.



"Áno, je zaočkovaný," uviedol sýrsky veľvyslanec v Rusku Rijád Haddád. Potvrdil tiež, že do Sýrie dorazila prvá dodávka ruskej vakcíny.



"Sputnik V je už v Sýrii. Prvú časť dodávky vakcíny sme použili na očkovanie lekárov a popredných predstaviteľov krajiny, v súčasnosti sa už očkuje obyvateľstvo," povedal veľvyslanec. Odmietol však uviesť množstvo vakcín dodaných do Sýrie.



Podľa agentúry TASS ruskú vakcínu zaregistrovali už v 66 krajinách sveta. Ruský minister obchodu Denis Manturov vo štvrtok oznámil, že Rusko dokáže mesačne vyrobiť až 30 miliónov dávok vakcíny Sputnik V.