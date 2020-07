Sýrii hrozí krutý nedostatok chleba, vplývajú na ňu aj sanckie USA

Dubaj/Bejrút 9. júla (TASR) - Sýriu môže prvýkrát od začiatku vojny postihnúť nedostatok chleba. Je to ďalší problém pre sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý už zápasí s rozkladom ekonomiky a s novými sankciami uvalenými Spojenými štátmi. Vyhlásili to predstaviteľ OSN Mike Robson, aktivisti a roľníci, na ktorých sa vo štvrtok odvolala tlačová agentúra Reuters.



"Už sú dôkazy, že ľudia musia vynechávať jedlo," povedal Robson, zástupca Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pre Sýriu. FAO je špecializovaná agentúra OSN so sídlom v Ríme.



"Ak bude mena naďalej pod tlakom, bude ťažké získať dovozy a v mesiacoch vedúcich k žatve pšenice v roku 2021 môže nastať skutočný nedostatok," zdôraznil Robson.



Ekonomika Sýrie kolabuje pod váhou zložitého sýrskeho konfliktu, na ktorom sa zúčastňuje mnoho bojujúcich strán a ktorý trvá už desiaty rok, a tiež pod váhou finančnej krízy v susednom Libanone, čo zmrazilo životne dôležitý zdroj dolárov.



Prudko stúpajúce ceny ešte viac sťažili život Sýrčanov, ktorí už trpia vojnou. Tá si vyžiadala státisíce mŕtvych a vyhnala z domovov milióny obyvateľov.



Odhaduje sa, že len za posledných šesť mesiacov stúpol počet potravinovo nezaistených ľudí v Sýrii zo 7,9 milióna na 9,3 milióna, ako vyplýva z údajov Svetového potravinového programu (WFP).



USA uvalili v júni na Sýriu svoje zatiaľ najrozsiahlejšie sankcie. Washington uvádza, že americký "Caesarov zákon" vylučuje poskytovanie humanitárnej pomoci a jeho cieľom je pohnať Asada a jeho vládu na zodpovednosť za vojnové zločiny.



Sýrski predstavitelia tvrdia, že západné sankcie spôsobujú utrpenie a núdzu medzi bežnými občanmi.