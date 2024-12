Sýriu žiadajú zabezpečiť ochranu možných zásob chemických zbraní

Ženeva/Jeruzalem 9. decembra (TASR) - Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v pondelok vyzvala sýrske úrady, aby po zvrhnutí sýrskeho vodcu Bašára Asada zabezpečili predpokladané zásoby chemických zbraní v Sýrii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Sýria ešte pod vedením Asada v roku 2013 súhlasila so vstupom do OPCW krátko po tom, ako údajný útok chemickým plynom zabil pri Damasku viac ako 1400 ľudí. Svoje deklarované zásoby chemických zbraní odovzdala na zničenie, ale OPCW sa aj po tom obávala, že v Sýrii ešte chemické zbrane zostali.



OPCW vo vyhlásení zverejnenom na svojom webe dodala, že v čase po podpísaní dohody o vstupe Sýrie do OPCW technický sekretariát OPCW, ako aj nezávislé medzinárodné vyšetrovacie orgány v Sýrii zdokumentovali používanie toxických chemikálií ako zbraní.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok priznal, že Izrael v Sýrii zaútočil na strategické zbraňové systémy, ako sú napríklad zostávajúce chemické zbrane alebo rakety dlhého doletu, aby sa nedostali do rúk extrémistov.



Saar to uviedol deň po tom, ako protivládni povstalci de facto zosadili režim Bašára Asada, ktorý z krajiny ušiel. Izraelský minister dodal, že Izrael konal v záujme bezpečnosti Izraela a jeho občanov.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré sídli v Británii a situáciu v Sýrii monitoruje prostredníctvom svojich pozorovateľov, v pondelok oznámilo, že izraelská armáda podnikla nočné útoky na viaceré miesta na pobreží a juhu Sýrie.



"Od prvých hodín po ohlásení pádu bývalého režimu začal Izrael podnikať intenzívne letecké útoky, pričom zámerne ničil sklady zbraní a munície," uvádza sa v správe.



Fotografie agentúry AFP v pondelok zachytili škody na vojenskom letisku Mazza na predmestí Damasku vrátane zničených vrtuľníkov a lietadiel. Izraelská armáda predtým zaútočila na neďaleké sklady zbraní.



Od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 Izrael podnikol v krajine stovky útokov, ktoré sa zameriavali najmä na armádu a ozbrojené skupiny podporované Iránom.



Izrael málokedy komentuje svoje útoky v Sýrii, ale opakovane povedal, že nedovolí Iránu rozširovať svoju vojenskú prítomnosť v krajine. Aj v záujme toho izraelská armáda v sobotu presunula svojich vojakov do demilitarizovanej nárazníkovej zóny v oblasti Golanských výšin hraničiacich so Sýriou. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v súvislosti s tým vyhlásil, že Izrael nedovolí, aby sa na jeho hranici etablovali nepriateľské sily.



Saar na margo presunov vojakov a techniky na Golanské výšiny v pondelok povedal, že prevzatie nárazníkovej zóny je obmedzený a dočasný krok, ktorý Izrael urobil z bezpečnostných dôvodov.