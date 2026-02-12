< sekcia Zahraničie
Sýrska armáda prevzala kontrolu nad základňou at-Tanf
Sýrsky rezort obrany zdôraznil, že k prevzatiu základne došlo v spolupráci s americkou stranou a následne začal rozmiestňovať svoje jednotky pozdĺž hraníc so Sýriou a Irakom.
Autor TASR
Damask 12. februára (TASR) - Sýrske ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že na juhu krajiny pri hraniciach s Jordánskom a Irakom armáda prevzala kontrolu nad základňou at-Tanf po stiahnutí amerických vojakov. Američania tam boli nasadení od intervencie v Sýrii v rámci medzinárodnej koalície proti teroristickej skupine Islamský štát (IS). TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Sýrsky rezort obrany zdôraznil, že k prevzatiu základne došlo v spolupráci s americkou stranou a následne začal rozmiestňovať svoje jednotky pozdĺž hraníc so Sýriou a Irakom.
O stiahnutí amerických jednotiek zo základne at-Tanf už v stredu agentúru AFP informovali miestne zdroje, podľa ktorých sa presunuli na základňu do susedného Jordánska.
Americké sily na neďalekom hraničnom priechode pôsobili od roku 2016, keď medzinárodná koalícia pod vedením USA spustila v Sýrii operáciu proti IS. Na základni tiež sídlila povstalecká Slobodná sýrska armáda, ktorá s podporou USA bojovala proti režimu bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada.
Po páde Asada v decembri 2024 sa nová sýrska vláda pridala k medzinárodnej koalícii v boji proti IS a Spojené štáty začali svoje jednotky z krajiny postupne sťahovať. Okrem základne at-Tanf boli Američania prítomní najmä v oblastiach na severovýchode Sýrie ovládaných kurdskými milíciami.
Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) konštatuje, že po nedávnej ofenzíve sýrskej armády proti kurdským militantom a ústupe z at-Tanf sa zvyšok amerických vojakov Sýrii nachádza najmä na základni v meste Hasaka.
