Sýrska delegácia rokuje v Moskve aj o implementácii dohody s Kurdmi
Podľa agentúry SANA by sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání a minister obrany Murhaf abú Kasra mali s ruskými predstaviteľmi rokovať o otázkach spoločného záujmu.
Autor TASR
Damask 23. decembra (TASR) - V situácii, keď v Sýrii narastá napätie medzi kurdskými silami a dočasnou vládou v Damasku, do Moskvy v utorok pricestovala sýrska vládna delegácia. S odvolaním sa na sýrsku agentúru SANA o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa agentúry SANA by sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání a minister obrany Murhaf abú Kasra mali s ruskými predstaviteľmi rokovať o otázkach spoločného záujmu.
Podľa zdrojov sýrskeho ministerstva obrany má byť témou rokovaní aj dohoda o integrácii Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) do štátnych inštitúcií. Šajbání sa o tejto téme už v pondelok rozprával so svojím tureckým kolegom Hakanom Fidanom.
Nemenované zdroje spresnili, že návšteva sýrskej delegácie v Moskve má za cieľ poukázať na to, čo Damask vníma ako neplnenie tejto dohody zo strany SDF.
Počas občianskej vojny v Sýrii kurdské sily ovládli veľké oblasti na severe krajiny, kde zriadili kurdskú samosprávu. Ich ozbrojené krídlo, SDF, bojovalo po boku medzinárodnej koalície vedenej USA proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS).
Spomínaná marcová dohoda počíta s integráciou civilných a vojenských inštitúcií v severovýchodnej Sýrii do štátneho systému, čím sa tam ukončí autonómna správa. Zatiaľ však v tejto veci neboli podniknuté žiadne konkrétne kroky a obe strany sa navzájom obviňujú z odďaľovania implementácie dohody.
Kým Damask tvrdí, že termín na implementáciu vyprší koncom roka, kurdská samospráva má flexibilnejší výklad a deklaruje, že dohoda stanovuje skôr všeobecný časový rámec ako záväzný termín.
Rusko, ktoré počas občianskej vojny podporovalo bývalú vládu Bašára Asada, si v Sýrii aj naďalej udržiava svoje vojenské základne. Od Asadovho pádu koncom roka 2024 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí medzi ruskými a sýrskymi predstaviteľmi.
DPA pripomenula, že Kurdi, jedna z najväčších menšín v Sýrii, za vlády klanu Asadovcov čelili diskriminácii a teraz sa obávajú návratu k týmto praktikám.
Turecko považuje kurdské milície Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) – hlavnú zložku v rámci SDF – za odnož zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a označuje ich za teroristickú organizáciu.
