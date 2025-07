Sýrska televízia: Vyhlásenia o mierovej dohode s Izraelom sú predčasné

Damask 3. júla (TASR) - Sýrska štátna televízia v stredu informovala, že vyhlásenia o podpísaní mierovej dohody medzi Sýriou a Izraelom sú podľa jej zdrojov „predčasné“. Uviedla to dva dni po oznámení izraelskej vlády, že má záujem podpísať normalizačné dohody so Sýriou a Libanonom. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.



„Vyhlásenia o podpísaní mierovej dohody s izraelskými okupantmi sa v tomto čase považujú za predčasné,“ uviedla štátna Syria TV s odvolaním sa na oficiálny zdroj. „Nie je možné hovoriť o rokovaniach o novej dohode, pokiaľ okupačná mocnosť plne nedodrží dohodu o stiahnutí sa z roku 1974 a neustúpi z oblastí, do ktorých prenikla,“ uviedla.



Izrael od šesťdňovej vojny v roku 1967 okupuje zhruba dve tretiny sýrskych Golanských výšin na juhozápade krajiny. Po jomkipurskej vojne o šesť rokov neskôr sa izraelským silám podarilo postúpiť ešte hlbšie do sýrskeho územia. V zmluve z toho istého roka sa však izraelská vláda zaviazala stiahnuť späť za líniu prímeria z roku 1967. Izrael následne Golanské výšiny v roku 1981 anektoval a považuje ich za integrálnu súčasť svojho územia.



Po páde režimu Bašára Asada v decembri minulého roka izraelské sily prenikli za hranice anektovaných Golanských výšin a obsadili viacero obcí za líniou prímeria. Dobyli aj strategicky významnú horu Hermon.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok uviedol, že jeho vláda má záujem o normalizáciu vzťahov so Sýriou aj Libanonom v rámci tzv. abrahámovských dohôd. Golanské výšiny však podľa neho musia zostať pod izraelskou kontrolou. Mierovú dohodu medzi krajinami presadzuje aj americký prezident Donald Trump.