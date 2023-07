Sýrska vláda povolí dodávky humanitárnej pomoci cez Báb al-Hawá

New York 14. júla (TASR) - Sýria povolí vozidlám s nákladom humanitárnej pomoci určeným pre povstalcami ovládané územia na severe krajiny využívať hraničný priechod Báb al-Hawá. Rozhodla tak po tom, čo Rusko na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN predĺženie dodávok humanitárnej pomoci do Sýrie vetovalo. V noci na piatok to uviedli agentúry AP a AFP, informuje TASR.



Vláda v Damasku rozhodla, že dodávky humanitárnej pomoci z Turecka cez priechod Báb al-Hawá povolí od štvrtka na ďalších šesť mesiacov, uviedol sýrsky veľvyslanec pri OSN Bassám Sabbágh.



Sabbágh vyhlásil, že OSN musí "plne spolupracovať s vládou" a nesmie "komunikovať s teroristickými organizáciami a ich nezákonnými administratívnymi subjektmi na severozápade Sýrie a musí tiež povoliť Medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK) a Sýrskemu arabskému Červenému polmesiacu dohliadať na dodávky humanitárnej pomoci v oblastiach kontrolovaných teroristickými skupinami".



Uvedený mechanizmus, zaisťujúci životne dôležité dodávky humanitárnej pomoci pre milióny ľudí v severnej Sýrii, funguje už od roku 2014 a pravidelne sa predlžuje. Jeho platnosť však vypršala 10. júla.



Mnohé krajiny zastúpené v 15-člennej BR OSN vrátane USA a Británie vyzývali, aby sa doterajší mechanizmus dodávok predĺžil o ďalší rok. Rusko však bolo ochotné súhlasiť len so šiestimi mesiacmi a v utorok vetovalo aj kompromisný návrh na deväťmesačné predĺženie.



Hoci sýrsky prezident Bašár Asad vo februári súhlasil s otvorením ďalších dvoch hraničných prechodov na hraniciach s Tureckom s cieľom umožniť prísun pomoci pre ľudí postihnutých februárovým tragickým zemetrasením, až 85 percent všetkých humanitárnych dodávok do oblastí ovládaných povstalcami však prechádza cez Báb al-Hawá.