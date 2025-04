Sýrska vláda sa po násilí zaviazala chrániť všetky zložky spoločnosti

Damask 30. apríla (TASR) - Islamistami vedená vláda v Sýrii v stredu prisľúbila „ochrániť všetky zložky“ sýrskej spoločnosti vrátane drúzskej menšiny. Tento sľub je reakciou vlády na sektárske násilnosti medzi drúzmi a ozbrojencami lojálnymi vláde, ktoré si v priebehu utorka a stredy vyžiadali životy asi 40 ľudí. Tieto násilnosti vypukli po tom, ako sa medzi ľuďmi rozšírila zvuková nahrávka pripisovaná drúzskemu občanovi a považovaná za rúhanie, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Sýria v stredu v reakcii na toto dianie nasadila v oblasti mesta Sahnájá neďaleko Damasku svoje bezpečnostné sily, aby tam obnovili bezpečnosť a poriadok.



Predtým, v noci na stredu, bolo mesto Sahnájá terčom útoku izraelského letectva, ktorý mal byť podľa Izraela varovaním pre novú sýrsku vládu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v stredu v spoločnom vyhlásení objasnili, že izraelské vojenské letectvo uskutočnilo nálet na ozbrojenú skupinu v Sýrii, ktorá sa pripravovala zaútočiť na menšinu drúzov.



Izrael považuje islamistické sily, ktoré v decembri zvrhli dlhoročného sýrskeho vládcu Bašára Asada, za džihádistov a v uplynulých mesiacoch opakovane hrozil útokom, ak by sa drúzom v Sýrii ublížilo, pripomenula agentúra AFP.



Abú Jahjá Hasan al-Atraš, jeden z hlavných vodcov drúzskej komunity v provincii Suwajdá v južnej Sýrii, dal v stredu sýrskej vláde ultimátum, v ktorom požadoval rýchly zásah na ochranu svojej komunity pred „genocídou“, informoval spravodajský server i24news.



Atraš vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby stíhalo páchateľov útokov pri Damasku za zločin genocídy. Sýrskej vláde dal „maximálne šesť hodín“, aby zasiahla proti páchateľom násilností, a sýrsky parlament požiadal, aby zaručil práva a ochranu drúzskej komunity. Pohrozil, že ak sýrska vláda nebude konať, drúzska komunita požiada o ochranu zo zahraničia.



Po arabsky hovoriaci drúzovia sú etnicko-náboženskou skupinou, ktorá sa začiatkom 11. storočia oddelila od ismailitskej vetvy šiitského islamu. Za moslimov sa však nepovažujú. Žijú prevažne v Libanone, Izraeli a Sýrii vrátane Izraelom anektovaných Golanských výšin.



Vodca libanonských drúzov Walíd Džumblát v stredu vyzval príslušníkov drúzskej komunity v Sýrii, aby odmietli „izraelské zasahovanie“, ktorým boli spomínané vyhrážky vedenia Izraela voči úradom v Damasku, ak by ublížili drúzom. Džumblát to uviedol po stretnutí s drúzskymi predstaviteľmi v Bejrúte, kde sa zišli, aby prediskutovali sektárske násilie, ktoré tento týždeň vypuklo v Sýrii.