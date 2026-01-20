< sekcia Zahraničie
Sýrska vláda uzavrela s Kurdmi štvordňové prímerie
Sýrska armáda spustila ofenzívu proti SDF koncom decembra.
Autor TASR
Damask 20. januára (TASR) - Sýrske ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že uzavrelo štyri dni trvajúce prímerie so Sýrskymi demokratickými silami (SDF) pod vedením Kurdov. Podľa kancelárie sýrskeho prezidenta došlo k porozumeniu medzi oboma stranami ohľadom budúcnosti provincie Hasaka na severovýchode Sýrie, ktorá je baštou kurdskej menšiny v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Úrad vo vyhlásení uviedol, že „sýrska vláda a SDF dosiahli spoločnú dohodu o viacerých otázkach týkajúcich sa budúcnosti provincie Hasaka“. Obe strany budú teraz štyri dni viesť konzultácie s cieľom integrovať región so zvyškom Sýrie. Prímerie by malo začať o 20.00 h miestneho času. (18.00 h SEČ). V prípade uzavretia dohody sýrske sily nevstúpia do centier miest Hasaka, Kámišlí ani do kurdských dedín.
Sýrska armáda spustila ofenzívu proti SDF koncom decembra. Ako prvé dobyla Kurdmi ovládané štvrte v meste Aleppo a následne zaútočila na územia západne od rieky Eufrat. Pozície Kurdov sa neskôr začali rúcať na viacerých miestach, po tom čo sa na stranu sýrskej armády pridali aj miestne arabské kmene. SDF následne oznámila, že sa sťahuje z provincii Rakka a Dajr az-Zaur, ktoré boli čiastočne pod ich kontrolou.
Veľvyslanec USA v Turecku a osobitný vyslanec pre Sýriu Tom Barrack v utorok na sociálnej sieti X vyhlásil, že existencia spriatelenej vlády v Damasku znamená, že dôvody na spojenectvo Washingtonu so sýrskymi Kurdmi proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) „do značnej miery pominuli“.
„Pôvodný účel SDF ako hlavnej sily v bojoch proti ISIS v teréne do značnej miery pominul, keďže Damask je teraz ochotný a schopný prevziať bezpečnostné povinnosti vrátane kontroly väzenských zariadení a táborov IS,“ povedal. SDF od začiatku ofenzívy sýrskej armády opakovane žiadali Washington o intervenciu.
Barrack zdôraznil, že Spojené štáty nemajú záujem o dlhodobú vojenskú prítomnosť v Sýrii a ich prioritou je poraziť zvyšky IS a podporovať národnú jednotu krajiny. Kurdov vyzval, aby využili príležitosť integrovať sa do sýrskeho štátu.
