Sýrska vládna delegácia rokovala o repatriácii ľudí z tábora al-Húl

Kámišlí 25. mája (TASR) - Delegácia sýrskej vlády v sobotu navštívila známy utečenecký tábor al-Húl na severovýchode Sýrie, ktorý je pod kurdskou správou a kde sú zadržiavané rodiny podozrivých členov Islamského štátu (IS). Išlo o prvú oficiálnu návštevu sýrskej vlády v tomto tábore, čo potvrdili zástupcovia oboch strán.



Ako informovala agentúra AFP, k návšteve došlo po dohode z marca 2025 medzi dočasným prezidentom Ahmadom Šarom a veliteľom Sýrskych demokratických síl (SDF) Mazlúmom Abdim, podľa ktorej sa majú kurdské civilné a vojenské štruktúry integrovať do sýrskej vlády. Súčasťou dohody je aj návrat všetkých Sýrčanov do svojich domovov.



V utečeneckom tábore al-Húl, kde v neľudských podmienkach žije približne 37.000 ľudí, sa nachádza aj prísne strážené oddelenie pre rodiny zahraničných bojovníkov IS. Kurdi opakovane vyzývali ich domovské krajiny, aby si svojich občanov prevzali. Väčšina štátov je však v tomto smere veľmi zdržanlivá. AFP doplnila, že v tábore je aj približne 14.500 Iračanov.



Na spoločnom stretnutí sa v sobotu zúčastnili zástupcovia sýrskej vlády, kurdskej administratívy a medzinárodnej koalície vedenej USA. Diskutovalo sa najmä o vytvorení mechanizmu na repatriáciu sýrskej populácie z tábora.



Podľa AFP stále nie je jasné, kto v Sýrii prevezme kontrolu nad väznicami, kde sa nachádzajú tisíce bojovníkov IS.



Sobotňajšia návšteva v tábore al-Húl môže predstavovať aj prvý krok k širšej spolupráci medzi Damaskom a Kurdmi. Pokiaľ ide o integráciu kurdskej správy do novej sýrskej vlády, ktorú od decembra - po zvrhnutí Bašára Asada - vedie islamistická garnitúra, nateraz nebol zaznamenaný žiaden konkrétny pokrok, konštatovala AFP.