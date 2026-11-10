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Sýrske bezpečnostné sily zabili vodcu ozbrojenej skupiny
Bezpečnostné zložky v stanovisku uviedli, že po monitorovaní štvorčlennej skupiny nastražili „starostlivo pripravenú pascu“.
Autor TASR
Damask 10. novembra (TASR) - Sýrske bezpečnostné zložky v utorok počas operácie na vidieku v provincii Tartús zabili vodcu ozbrojenej skupiny napojenej na bývalú vládu. Ďalší jej člen bol pri zásahu zranený. Informovali o tom sýrske úrady, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.
Bezpečnostné zložky v stanovisku uviedli, že po monitorovaní štvorčlennej skupiny nastražili „starostlivo pripravenú pascu“. Skupina údajne chystala „teroristické útoky a ozbrojené lúpeže“. Pri následnej prestrelke zabili jej vodcu a zranili ďalšieho člena. Pátranie po zvyšných podozrivých pokračuje.
Oblasť Tartúsu na pobreží Stredozemného mora je baštou alavitskej menšiny, ku ktorej patrí aj zosadený prezident Bašár Asad s rodinou. Jeho zvrhnutie v decembri 2024 vyvolalo obavy zo sektárskej odplaty voči tejto komunite. Tie sa zrejme potvrdili v marci 2025, keď boli zavraždené stovky alavitov.
Násilie podľa Damasku vyvolali útoky Asadových stúpencov na nové vedenie krajiny. Sýrske aj medzinárodné monitorovacie organizácie však informovali o zabíjaní celých rodín vládnymi silami, ich spojencami a ozbrojenými dobrovoľníkmi, a to aj pri mimosúdnych popravách.
Oficiálne počet obetí dosiahol 1426. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii však uvádza viac ako 1700 obetí.
Úrady neskôr vyslali do oblasti posily, aby situáciu upokojili. V súvislosti s násilnosťami postavili pred súd 14 ľudí – siedmich Asadových stúpencov a siedmich príslušníkov bezpečnostných síl nového vedenia krajiny.
Prvé rozsudky vyniesli v septembri. Bývalého príslušníka vládnych síl odsúdili za vraždu na 20 rokov väzenia. Jeden z Asadových stúpencov dostal doživotný trest a ďalší bol odsúdený na smrť.
Bezpečnostné zložky v stanovisku uviedli, že po monitorovaní štvorčlennej skupiny nastražili „starostlivo pripravenú pascu“. Skupina údajne chystala „teroristické útoky a ozbrojené lúpeže“. Pri následnej prestrelke zabili jej vodcu a zranili ďalšieho člena. Pátranie po zvyšných podozrivých pokračuje.
Oblasť Tartúsu na pobreží Stredozemného mora je baštou alavitskej menšiny, ku ktorej patrí aj zosadený prezident Bašár Asad s rodinou. Jeho zvrhnutie v decembri 2024 vyvolalo obavy zo sektárskej odplaty voči tejto komunite. Tie sa zrejme potvrdili v marci 2025, keď boli zavraždené stovky alavitov.
Násilie podľa Damasku vyvolali útoky Asadových stúpencov na nové vedenie krajiny. Sýrske aj medzinárodné monitorovacie organizácie však informovali o zabíjaní celých rodín vládnymi silami, ich spojencami a ozbrojenými dobrovoľníkmi, a to aj pri mimosúdnych popravách.
Oficiálne počet obetí dosiahol 1426. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii však uvádza viac ako 1700 obetí.
Úrady neskôr vyslali do oblasti posily, aby situáciu upokojili. V súvislosti s násilnosťami postavili pred súd 14 ľudí – siedmich Asadových stúpencov a siedmich príslušníkov bezpečnostných síl nového vedenia krajiny.
Prvé rozsudky vyniesli v septembri. Bývalého príslušníka vládnych síl odsúdili za vraždu na 20 rokov väzenia. Jeden z Asadových stúpencov dostal doživotný trest a ďalší bol odsúdený na smrť.