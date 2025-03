Sýrske centrum tvrdí, že Izrael zaútočil na vojenský objekt

Damask 19. marca (TASR) - Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) v utorok oznámilo, že Izrael podnikol letecké útoky na vojenský objekt v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelské nálety boli podľa SOHR zamerané na "raketový prápor" neďaleko mesta Homs. V oblasti hlásili výbuchy. Dosiaľ nie sú informácie o obetiach či zranených.



AFP pripomína, že Izrael od decembrového zvrhnutia sýrskeho dlhoročného prezidenta Bašára Asada podnikol stovky útokov na vojenské zariadenia v Sýrii. Izraelskí predstavitelia tvrdia, že ich cieľom je zabrániť tomu, aby sa zbrane dostali do rúk nových sýrskych orgánov, ktoré považujú za džihádistov.



Okrem toho tiež Izrael vyslal svoje jednotky do nárazníkovej zóny stráženej OSN v Golanských výšinách. Izrael podnikal stovky útokov v Sýrii aj pred zvrhnutím Asada, a to počas občianskej vojny, ktorá v krajine vypukla v roku 2011, píše AFP.



K útokom na sýrske vojenské zariadenia došlo aj v pondelok, keď Izrael zasiahol oblasť mesta Dará na juhu Sýrie. Tamojší predstavitelia oznámili, že pri útoku zahynuli traja civilisti.



Minulý týždeň Izrael útočil v meste Damask, kde podľa vyhlásenia armády zasiahol "veliteľské centrum" Palestínskeho islamského džihádu. Podľa SOHR si útok vyžiadal jednu obeť.