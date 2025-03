Sýrske demokratické sily obvinili Turecko z útoku

Kámišlí 17. marca (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF) vedené etnickými Kurdami tvrdia, že v nedeľu v noci počas leteckého bombardovania zahynulo deväť ľudí. Z útoku obvinili Turecko, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Turecké okupačné lietadlo zbombardovalo farmársku rodinu južne od Ajn al-Arab (Kobané) v neskorých nedeľných hodinách," uviedli SDF vo vyhlásení.



Okrem deviatich obetí útoku boli údajne do nemocnice prevezené ďalšie dve zranené osoby. Podľa príspevkov SDF na sieti Telegram bola väčšina obetí deti.



Minulý týždeň úrad dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru oznámil, že sa s SDF dohodli na integrovaní autonómnej kurdskej samosprávy na severe a severovýchode krajiny do národnej vlády.



Situáciu v oblasti monitoruje Turecko, ktoré považuje jednu z hlavných zložiek SDF za teroristickú skupinu a Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) obviňuje z podpory povstania proti Turecku od roku 1984.



Proturecké jednotky v Sýrii spustili ofenzívu proti SDF v novembri minulého roka, mesiac pred zvrhnutím režimu Bašára Asada, počas ktorého boli sýrski Kurdi marginalizovaní a utláčaní. Zvrhnutá vláda im upierala právo používať vlastný jazyk alebo oslavovať sviatky.



Etnickí Kurdi sa podľa AFP väčšinu času vyhýbali zapojeniu do sýrskej občianskej vojny. Mali však významnú rolu pri porážke Islamského štátu (IS) v Sýrii.