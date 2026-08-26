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Sýrske demokratické sily oznámili rozpustenie a začlenenie do armády
SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii.
Autor TASR
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Damask 26. augusta (TASR) - Veliteľ Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) Mazlúm Abdí v utorok oznámil ich rozpustenie a začlenenie do ozbrojených zložiek. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, AFP a AP.
„Oznamujeme ukončenie misie Sýrskych demokratických síl a s plnou zodpovednosťou vyhlasujeme ich rozpustenie ako nezávislej vojenskej sily,“ vyhlásil Abdí v prejave v prezidentskom paláci. Krok prichádza „po dokončení procesu integrácie síl do brigád sýrskej armády“.
SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili.
Spojené štáty po zvrhnutí Asadovho režimu v decembri 2024 nadviazali užšie vzťahy s novou vládou vedenou dočasným prezidentom Ahmadom Šarom, bývalým vodcom islamistickej militantnej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS).
SDF „niesli veľkú zodpovednosť počas jedného z najťažších období v dejinách Sýrie“, vyhlásil Abdí. „Dnes sa okolnosti zmenili a krajina vstúpila do novej fázy, fázy mieru a účasti na budovaní novej Sýrie,“ dodal.
Kurdi boli počas 50-ročného vládnutia Asadovcov v Sýrii marginalizovaní, mnohí nemali ani sýrske občianstvo. Po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 využili stiahnutie sa vládnych jednotiek zo severovýchodu krajiny na vytvorenie autonómie. SDF v istom období kontrolovali približne 25 percent Sýrie.
Kurdi boli spočiatku opatrní voči novej vláde a nechceli sa vzdať svojej faktickej autonómie. Niektoré zo skupín, ktoré pomáhali zosadiť Bašára Asada, podporovalo Turecko. Ankara považuje SDF za teroristickú organizáciu kvôli ich napojeniam na tamojšiu Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a v minulosti proti nim bojovala.
„Oznamujeme ukončenie misie Sýrskych demokratických síl a s plnou zodpovednosťou vyhlasujeme ich rozpustenie ako nezávislej vojenskej sily,“ vyhlásil Abdí v prejave v prezidentskom paláci. Krok prichádza „po dokončení procesu integrácie síl do brigád sýrskej armády“.
SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili.
Spojené štáty po zvrhnutí Asadovho režimu v decembri 2024 nadviazali užšie vzťahy s novou vládou vedenou dočasným prezidentom Ahmadom Šarom, bývalým vodcom islamistickej militantnej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS).
SDF „niesli veľkú zodpovednosť počas jedného z najťažších období v dejinách Sýrie“, vyhlásil Abdí. „Dnes sa okolnosti zmenili a krajina vstúpila do novej fázy, fázy mieru a účasti na budovaní novej Sýrie,“ dodal.
Kurdi boli počas 50-ročného vládnutia Asadovcov v Sýrii marginalizovaní, mnohí nemali ani sýrske občianstvo. Po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 využili stiahnutie sa vládnych jednotiek zo severovýchodu krajiny na vytvorenie autonómie. SDF v istom období kontrolovali približne 25 percent Sýrie.
Kurdi boli spočiatku opatrní voči novej vláde a nechceli sa vzdať svojej faktickej autonómie. Niektoré zo skupín, ktoré pomáhali zosadiť Bašára Asada, podporovalo Turecko. Ankara považuje SDF za teroristickú organizáciu kvôli ich napojeniam na tamojšiu Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a v minulosti proti nim bojovala.