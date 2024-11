Sýrske pozorovateľské centrum: Povstalci už kontrolujú väčšinu Aleppa

Aleppo 30. novembra (TASR) - Povstalci bojujúci proti sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi už kontrolujú väčšinu druhého najväčšieho mesta Aleppo. Rusko pritom v noci na sobotu, prvýkrát od roku 2016, podniklo na pomoc vláde letecké útoky na časti tohto mesta, informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). TASR sa odvoláva na agentúru AFP a stanicu BBC.



Džihádistická sunnitská povstalecká skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS - Organizácia pre oslobodenia Levanty) a spojenecké frakcie podporované Tureckom podľa SOHR prevzali kontrolu nad väčšinou mesta, vládnych budov a väzníc.



Ide pritom o najväčšiu ofenzívu proti sýrskej vláde podporovanej Ruskom a Iránom za posledné roky a o prvý prípad, keď sa povstalci bojujúci proti silám prezidenta dostali do Aleppa, odkedy ich v roku 2016 odtiaľ vytlačila armáda. Tamojšie letisko a všetky cesty vedúce do mesta uzavreli.



SOHR ešte v piatok uviedlo, že džihádistom sa podarilo od sýrskych vládnych jednotiek dobyť strategické mesto Sarákib. O kontrolu nad týmto mestom na severozápade Sýrie obe strany bojovali.



Ruská armáda v piatok oznámila, že jej letectvo bombardovalo protivládne jednotky v Sýrii s cieľom odraziť "extrémistov", ktorí spustili rozsiahli ofenzívu na Aleppo. Práve Moskva je najdôležitejším Asadovým vojenským podporovateľom a po jej zásahu do sýrskej občianskej vojny v roku 2015 sa obrátil vývoj bojov v jeho prospech.



Súčasné boje okolo druhého najväčšieho sýrskeho mesta sa začali už v stredu. Celkovo zahynulo viac ako 310 ľudí vrátane civilistov.