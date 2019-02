Sýrske sily žiadajú bojovníkov IS, aby sa vzdali

Varovanie jednotiek SDF, podporovaných Spojenými štátmi, prišlo v čase, keď európske krajiny reagovali chladne na výzvu USA, aby si prevzali európskych občanov - bojovníkov nachádzajúcich sa v Sýrii.

Damask 18. februára (TASR) - Militanti organizácie Islamský štát (IS) brániaci svoje posledné maličké územie v Sýrii nemajú inú možnosť, ako sa vzdať, vyhlásili v pondelok Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi. Ich víťazstvo nad IS v Sýrii sa očakáva do niekoľkých dní, napísala tlačová agentúra AFP.



Varovanie jednotiek SDF, podporovaných Spojenými štátmi, prišlo v čase, keď európske krajiny reagovali chladne na výzvu USA, aby si prevzali európskych občanov - bojovníkov nachádzajúcich sa v Sýrii. Nemecko vysvetlilo, že by to bolo "mimoriadne ťažké".



Podľa skoršej správy agentúry AP sa viac ako 300 militantov z Islamského štátu, ktorí sú obkľúčení na spomínanom malom území na východe Sýrie, odmieta vzdať a snaží sa vyrokovať povolenie na odchod. Militanti žiadajú vytvorenie koridoru, ktorým by sa presunuli do severozápadnej provincie Idlib, ktorú stále ovládajú povstalci.



Zarytí bojovníci IS sú teraz uviaznutí na poslednom maličkom území s rozlohou necelého pol štvorcového kilometra v dedine Bághúz neďaleko hranice s Irakom. Majú tam postavené stany.



Oddiely SDF sú len niekoľko stoviek metrov od dediny. Reportér tlačovej agentúry AFP prítomný na stanovišti SDF spozoroval ľudí pohybujúcich sa medzi bielymi stanmi vo vnútri poslednej bašty militantov, napríklad ženu v čiernom oblečení a maskovaných mužov.



Príslušník SDF ukázal na cisternu s vodou zaparkovanú na vyprahnutej planine, ktorá oddeľovala jeho oddiely od džihádistov.



"Vidíš tých ľudí pohybujúcich sa za cisternou. Nie je jasné, či sú to bojovníci alebo civilisti," dodal. SDF postupujú k islamistom opatrne, pretože IS čoraz viac využíva civilistov ako živé štíty.



"Ozbrojené zrážky sú občasné a veľmi obmedzené," uviedol v pondelok pre agentúru AFP hovorca SDF Mustafá Balí.



"Zatiaľ nenastali v teréne žiadne významné zmeny," povedal ešte. SDF "stále pracujú na tom, aby odtiaľ dostali civilistov," vyhlásil hovorca.



V posledných týždňoch prúdili z "maličkého územia v Bághúze" tisíce ľudí, ale posledné tri dni odtiaľ neodišiel žiaden civilista.