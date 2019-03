Sýrske sily potvrdili, že novonarodený syn Shamimy Begumovej zomrel

Tínedžerka v roku 2015 ušla s dvoma školáčkami z Británie a cez Turecko sa dostala do Sýrie, aby mohla žiť v takzvanom Islamskom štáte.

Londýn/Damask 8. marca (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF) bojujúce proti Islamskému štátu (IS) v piatok večer potvrdili správy, že novonarodený syn tínedžerky a "džihádistickej nevesty" Shamimy Begumovej zomrel. Informáciu priniesol portál britskej televízie Sky News.



Potvrdenie prišlo niekoľko hodín po tom, čo právnik rodiny Begumovej na Twitteri oznámil, že sa objavili "jasné, ale zatiaľ nepotvrdené správy" o smrti Begumovej syna.



Hovorca SDF, vedených kurdskými jednotkami, predtým najprv pre Sky News poprel právnikove informácie o úmrtí chlapca a tvrdil, že Begumovej syn Džarráh "je živý a zdravý". Chlapec sa narodil vo februári. Avšak SDF a vysokopostavený predstaviteľ nakoniec správu o smrti dieťaťa potvrdili s tým, že zomrelo v piatok ráno, po dvoch dňoch hospitalizácie.



Devätnásťročná Begumová a jej novonarodený syn Džarráh žili po páde samozvaného "kalifátu" v sýrskom utečeneckom tábore - po tom, ako Británia odobrala mladej žene britské občianstvo a tak sa nemohla vrátiť k svojej tamojšej rodine.



Tínedžerka v roku 2015 ušla s dvoma školáčkami z Británie a cez Turecko sa dostala do Sýrie, aby mohla žiť v takzvanom Islamskom štáte. Tam sa vydala za bojovníka tejto militantnej organizácie, ktorému porodila tri deti. Dve podľa slov samotnej tínedžerky už skôr zomreli.



Jej sestra Renu nedávno poslala list britskému ministrovi vnútra Sajidovi Javidovi a vyzvala ho, aby nechal Džarráha priviesť do Británie. Napísala, že bábätko je "úplne nevinná bytosť a nemalo by prísť o výhodu vyrastať z bezpečí tejto krajiny".



Ministerstvo vnútra v odpovedi na list Renu Begumovej uviedlo, že je to záležitosť ministerstva zahraničných vecí.



Shamima Begumová minulý mesiac televízii Sky News povedala, že jej syn je chorý, ale nedovolí mu vrátiť sa do Británie samému.



V interview s dopisovateľom televízie Johnom Sparksom tiež vyhlásila: "Práve teraz mám ťažkosti zohnať najnutnejšie veci, ktoré potrebujem." Dodala, že stratila svoju "kartu".



Na otázku, či chce niečo odkázať britským politikom, Begumová uviedla: "Bola by som rada, keby s trochu väčším súcitom v srdci prehodnotili môj prípad, chápete."



Begumovej manžel, holandský bojovník IS Yago Riedijk (27), pre Sky News povedal, že obaja urobili chybu, keď sa pridali k tejto teroristickej skupine.



Muža v súčasnosti zadržiavajú v kurdskom zadržiavacom centre na severovýchode Sýrie. Begumovú si vzal za manželku len niekoľko týždňov po tom, ako 15-ročná prišla v roku 2015 na územie IS.



Dodal: "Viem, že Shamima nie je pre nikoho nijako nebezpečná... ale urobila chybu a bude musieť žiť s následkami. Nikdy nič neurobila, bola len manželkou."



Shamima sa s dvoma kamarátkami z východného Londýna pridala k IS vo februári 2015. Znova sa objavila minulý mesiac v sýrskom utečeneckom tábore a bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Vyjadrila túžbu vrátiť sa do Británie, keďže samozvaný kalifát zanikol. Ako je už známe, Británia ju odmietla prijať.



Begumová predtým pre Sky News povedala, že podľa nej bolo odrezávanie hláv za Islamského štátu "v poriadku". V ďalšom interview povedala, že teroristický útok v Manchester Arene na popovom koncerte speváčky Ariany Grande v roku 2017 bol "odvetou" za bombardovanie v Sýrii.