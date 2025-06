Sýrske úrady ženám odporúčajú nosiť na plážach burkini

Damask 10. júna (TASR) - Sýrske ministerstvo pre cestovný ruch v utorok uviedlo, že ženy by mali na verejných kúpaliskách nosiť burkini alebo „primerané“ kúpacie kostýmy zahaľujúce celé telo. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



„Vyžaduje sa, aby ľudia na verejných plážach a pobreží nosili konzervatívne plavky (burkini) alebo plavky zahaľujúce celé telo,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



„Plavci a bežní návštevníci pláže sú povinní nosiť vhodné plavecké oblečenie a správať sa spôsobom, ktorý rešpektuje vkus verejnosti,“ dodáva sa vo vyhlásení.



Rozhodnutie prišlo pol roka po tom, čo sa moci v Sýrii chopila islamistická koalícia a v decembri 2024 zvrhla dlhoročného prezidenta Bašára Asada, pripomína DPA.



Mimo verejných kúpalísk by ženy mali nosiť voľné oblečenie a muži sa nesmú pohybovať s odhalenou hruďou, a to ani v hotelových halách a reštauračných priestoroch, uvádza sa ďalej vo vyhlásení sýrskeho ministerstva pre cestovný ruch.



Počas Asadovej vlády sa ženy v Sýrii v plavkách neobjavovali na verejne prístupných miestach, ako sú napríklad verejné pláže. Ministerstvo však uviedlo, že obmedzenia sa nevzťahujú na súkromné kluby, bazény a luxusné hotely. „Je povolené nosiť bežné západné plavky za predpokladu dodržiavania pravidiel vhodného správania,“ spresňuje sa vo vyhlásení.



Na čele Sýrie v súčasnosti stojí prechodná vláda z veľkej časti pozostávajúca z islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS). Tá od prevzatia moci podrobuje práva menšín a žien výraznej revízii, dodáva DPA.