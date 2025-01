Sýrske vedenie je otvorené dialógu s Kurdmi

Damask 22. januára (TASR) - Sýrsky minister obrany Murháf abú Kasra v stredu vyhlásil, že sýrska prechodná vláda je otvorená rokovaniam s kurdskými jednotkami o ich začlenení do národnej armády. Ak však tieto rokovania nebudú úspešné, Damask je pripravený použiť proti kurdským jednotkám aj silu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) ovládajú veľkú časť severovýchodu Sýrie, kde sú bohaté náleziská ropy. Toto územie má zároveň už viac ako desať rokov autonómny štatút.



Minister Kasra v stredu uviedol, že vedenie sýrskych Kurdov podnúklo Damasku ropu. "Ale my nechceme ropu, chceme inštitúcie a hranice," povedal Kasra.



Sýrski Kurdi už koncom decembra 2024 prejavili ochotu spolupracovať s novým sýrskym vedením na čele s Ahmadom Šarom - aj keď ním vedená povstalecká Organizácia pre oslobodenie Levanty - Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) sa netají svojou blízkosťou k Turecku, ani túžbou rozšíriť svoju právomoc na sever krajiny, kde po páde režimu Bašára Asada došlo v mestách Manbidž a Dajr az-Zaur k ozbrojeným stretom medzi SDF a sýrskymi ozbrojenými skupinami podporovanými Tureckom. Tieto potýčky vyústili do stiahnutia sa SDF z oboch miest.



Jedenásteho decembra 2024 bola medzi oboma tábormi dosiahnutá dohoda o prímerí sprostredkovaná USA, ktorá má zastaviť ďalšie ozbrojené zrážky. Šara už vtedy pre televíziu al-Arabíja uviedol, že jednotky vedené Kurdmi by mali byť integrované do novej národnej armády, aby zbrane v Sýrii boli "výlučne v rukách štátu".



SDF vznikli v októbri 2015 ako aliancia kurdských, arabských, asýrskych a iných etnických skupín v Sýrii. Koalícia bola založená na boj proti Islamskému štátu (IS) a na podporu demokratickej a sekulárnej Sýrie. V roku 2019 sa SDF podporovaným Spojenými štátmi podarilo vyhnať IS z jeho poslednej bašty na území Sýrie.



Vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen v stredu pred novinármi v Damasku vyjadril nádej, že strany v Sýrii využijú čas na diplomatické riešenie, "aby sa to neskončilo úplnou vojenskou konfrontáciou".



Pedersen pripomenul, že kľúčovú rolu v tomto procese zohrávajú Washington a Ankara, ktorá podporuje HTS a ktorá obviňuje hlavnú zložku SDF - Jednotky ľudovej obrany (YPG) -, že sú napojené na Stranu kurdských pracujúcich (PKK). PKK je v Turecku zakázaná a EÚ i USA ju považujú za teroristickú organizáciu.



Podľa Pedersena by mala "nová Sýria mierovým spôsobom zahŕňať" aj severovýchod obývaný prevažne Kurdmi, napísala AFP.