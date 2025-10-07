< sekcia Zahraničie
Sýrske vládne sily a SDF dohodli prímerie v dvoch štvrtiach v Aleppe
Autor TASR
Damask 7. októbra (TASR) - Sýrske vládne sily a Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) sa v Aleppe dohodli na prímerí, informovali v utorok tamojšie štátne médiá po tom, čo napätie medzi oboma stranami eskalovalo do ostreľovania severnej časti mesta. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a Reuters.
Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že sýrske vládne sily použili výbušné drony v dvoch štvrtiach mesta Aleppo - Šajch Maksúd a Ašrafíja - ktoré obýva prevažne kurdské obyvateľstvo. SOHR uviedlo, že komunikácia v týchto štvrtiach bola prerušená a boli obsadené posilami sýrskej armády.
Od zvrhnutia bývalého vodcu Bašára Asada je Aleppo pod kontrolou novej islamistami vedenej sýrskej vlády. Šajch Maksúd a Ašrafíja sú však naďalej kontrolované kurdskými jednotkami napojenými na SDF.
Podľa Sýrskeho spravodajského kanála, ktorý cituje bezpečnostného predstaviteľa, „člen domácej bezpečnostných zložiek bol zabitý a traja ďalší utrpeli zranenia pri útoku SDF v blízkosti štvrte Šajch Maksúd v Aleppe“. Zdroj tiež doplnil, že pri kurdskom bombardovaní zahynul aj jeden civilista. Uviedol, že „desiatky rodín“ utiekli zo spomínaných štvrtí kvôli ťažkej paľbe z guľometov a mínometov zo strany SDF v tejto oblasti.
Guvernér Aleppa Azzam Gharíb vyzval obyvateľov, aby zostali doma a zdržiavali sa čo najďalej od „zón, kde prebiehajú boje“.
Štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že do nemocnice bolo prevezených niekoľko zranených civilistov. Neskôr informovala, že obe strany dosiahli dohodu o prímerí v oboch štvrtiach, bez uvedenia ďalších podrobností.
SDF poprela útok na vládne bezpečnostné sily a obvinila frakcie podporujúce Damask z obliehania kurdských štvrtí v Aleppe a pokusu o vstup do predmetných dvoch štvrtí pomocou tankov. Uviedla, že obyvatelia sa chopili zbraní, aby pomohli kurdským vnútorným bezpečnostným silám brániť tieto štvrte.
