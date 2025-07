Sýrske vládne sily sa začali rozmiestňovať v meste Suwajdá a okolí

Damask 15. júla (TASR) — Sýrske vládne sily sa začali v utorok rozmiestňovať v meste Suwajdá obývanom prevažne drúzmi, kde v uplynulých dvoch dňoch došlo ku krvavými stretom medzi príslušníkmi tejto menšiny a beduínmi, ktoré si vyžiadali približne 100 obetí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Vládne sily mali pôvodne oddeliť znepriatelené strany, no nakoniec prevzali kontrolu nad niekoľkými oblasťami obývanými drúzmi v okolí Suwajdá, uviedol spravodajca agentúry AFP. V utorok ráno bolo podľa neho vidieť vojenské kolóny postupujúce smerom k mestu, pričom v jeho blízkosti bolo rozmiestnené ťažké delostrelectvo.



Sýrske ministerstvo obrany vyzvalo obyvateľov, aby zostali doma a „hlásili akékoľvek pohyby znepriatelených skupín“.



Náboženskí vodcovia drúzskej menšiny vo vyhlásení uviedli, že súhlasili so vstupom sýrskych síl do mesta. Očakáva sa, že tam bude vyhlásený zákaz vychádzania. Vyzvali tiež drúzske frakcie, aby odovzdali svoje zbrane.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii si dvojdňové zrážky medzi drúzmi a beduínmi vyžiadali 99 obetí – 60 drúzov vrátane štyroch civilistov, 18 beduínskych bojovníkov, 14 príslušníkov bezpečnostných zložiek a sedem neidentifikovaných osôb vo vojenských uniformách. Ministerstvo obrany hlásilo 18 obetí v radoch ozbrojených síl.



Boje v okolí mesta Suwajdá prepukli aj v apríli a máji, keď sa do konfliktu dostali drúzski militanti a bezpečnostné zložky novej sýrskej vlády. Konflikt sa skončil uzavretím dohody, v ktorej vláda prisľúbila integrovať drúzske milície do štátnych orgánov.



Spúšťačom najnovších násilností bolo údajne lúpežné prepadnutie drúzskeho obchodníka na diaľnici medzi Damaskom a Suwajdá.