Sýrske vládne sily zadržali 300 Kurdov a evakuovali bojovníkov
Boje s vládnymi silami sa začali v Aleppe začiatkom týždňa po tom, čo uviazli rokovania o integrácii Kurdov do novej vlády v Sýrii.
Autor TASR
Aleppo 11. januára (TASR) - Sýrske vládne sily umožnili odchod viac ako 400 kurdských bojovníkov z mestskej štvrte Šajch Maksúd v Aleppe, ktorú ovládla armáda. Ďalších 300 Kurdov zadržali, povedal v nedeľu agentúre AFP predstaviteľ ministerstva vnútra, píše TASR.
Zo štvrte Šejk Maksud do kurdskej de facto autonómnej zóny na severovýchode Sýrie bolo prevezených 419 bojovníkov, vrátane 59 zranených a nešpecifikovaného počtu „zabitých“, uviedol predstaviteľ ministerstva pod prísľubom anonymity.
Kurdské sily uviedli, že ich bojovníci boli evakuovaní „prostredníctvom sprostredkovania medzinárodných strán s cieľom zastaviť útoky a porušovanie pravidiel voči našim ľuďom v Aleppe“. Boje s vládnymi silami sa začali v Aleppe začiatkom týždňa po tom, čo uviazli rokovania o integrácii Kurdov do novej vlády v Sýrii.
Okrem mužov v autobusoch, ktoré v sprievode vládnych síl opúšťali Šejk Maksu korešpondent AFP v sobotu videl desiatky mladých mužov v civilnom oblečení strážených bezpečnostnými silami, kým ich nepreviezli na neznáme miesto. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva so sídlom v Británii bolo zatknutých 300 „mladých Kurdov“, ktorí sú „civilisti, nie bojovníci“.
