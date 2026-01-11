Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 11. január 2026Meniny má Malvína
< sekcia Zahraničie

Sýrske vládne sily zadržali 300 Kurdov a evakuovali bojovníkov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Boje s vládnymi silami sa začali v Aleppe začiatkom týždňa po tom, čo uviazli rokovania o integrácii Kurdov do novej vlády v Sýrii.

Autor TASR
Aleppo 11. januára (TASR) - Sýrske vládne sily umožnili odchod viac ako 400 kurdských bojovníkov z mestskej štvrte Šajch Maksúd v Aleppe, ktorú ovládla armáda. Ďalších 300 Kurdov zadržali, povedal v nedeľu agentúre AFP predstaviteľ ministerstva vnútra, píše TASR.

Zo štvrte Šejk Maksud do kurdskej de facto autonómnej zóny na severovýchode Sýrie bolo prevezených 419 bojovníkov, vrátane 59 zranených a nešpecifikovaného počtu „zabitých“, uviedol predstaviteľ ministerstva pod prísľubom anonymity.

Kurdské sily uviedli, že ich bojovníci boli evakuovaní „prostredníctvom sprostredkovania medzinárodných strán s cieľom zastaviť útoky a porušovanie pravidiel voči našim ľuďom v Aleppe“. Boje s vládnymi silami sa začali v Aleppe začiatkom týždňa po tom, čo uviazli rokovania o integrácii Kurdov do novej vlády v Sýrii.

Okrem mužov v autobusoch, ktoré v sprievode vládnych síl opúšťali Šejk Maksu korešpondent AFP v sobotu videl desiatky mladých mužov v civilnom oblečení strážených bezpečnostnými silami, kým ich nepreviezli na neznáme miesto. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva so sídlom v Británii bolo zatknutých 300 „mladých Kurdov“, ktorí sú „civilisti, nie bojovníci“.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VIDEO: Prezident vyzval na pomyselné uzavretie celospoločenskej zmluvy

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže