Sýrskeho vojaka zadržali, na internete vyznával lásku Asadovej dcére

Damask 22. júna (TASR) - Sýrske úrady minulú sobotu zadržali vojaka sýrskej armády, ktorý na internete vyznával lásku jedinej dcére prezidenta Bašára Asada, 16-ročnej Zajn. Informoval o tom v pondelok denník The Times of Israel.



Vojak, označovaný ako Jazan Sultání, začal minulý týždeň na internete videá a odkazy určené pre Zajn Asadovú, v ktorej jej vyznával lásku, žiadal jej otca o jej ruku a sľuboval jej oddanosť až do smrti.



Vojakove aktivity na internete vyvolali v Sýrii rozruch: kým časť diskutérov ho podporovala a nabádala, aby vytrval vo svojej láske, iní ho varovali pred dôsledkami jeho opovážlivosti a pred zahrávaním sa s Asadovcami.



Nemenovaný sýrsky bloger tak napr. napísal, že "boli aj iní, ktorí na sociálnych médiách prišli so svojimi skromnými žiadosťami (k Asadovi) a odvtedy ich tu už viac nevídame. Podľa môjho názoru ste veľmi blízko k červenej čiare".



Minulú sobotu niekto, kto sa označil za vojakovho brata, zverejnil na konte Jazana Sultáního na sieti Facebook príspevok, v ktorom tvrdil, že Jazan bol zatknutý a zbitý.



Ďalšie správy uverejnené odvtedy na Sultáního konte požadujú, aby americký prezident Donald Trump dal zavraždiť Bašára Asada a aby bol "hrdina Jazan" prepustený na slobodu.