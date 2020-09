Sýrski advokáti zvažujú žalobu na Trumpa za zámer zabiť Bašára Asada

Damask 20. septembra (TASR) - Sýrska advokátska komora skúma možnosť podania žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho vyjadrenie, že mal v rok 2017 v úmysle vydať pokyn na fyzickú likvidáciu sýrskeho vodcu Bašára Asada.



Informovala o tom televízna stanica al-Hadas, ktorá sa odvolala na vyjadrenie šéfa advokátskej komory Firasa Fárisa.



Fáris spresnil, že komora o dva týždne usporiada právnickú konferenciu, aby sa v diskusii na nej zistilo, či je súdne konanie v tejto veci v štátnom záujme Sýrie a "aké výhody to prinesie".



Podľa Fárisa sa sýrski právnici "nesnažia o nejaký druh demonštračnej akcie".



"Účel trestného stíhania Trumpa musí byť presvedčivo odôvodnený," uviedol šéf komory. Fáris zároveň neuviedol, v čom mene by bola žaloba podaná.



Sýrske ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň obvinilo americkú administratívu z využívania metód, k akým sa utiekajú teroristické skupiny, aby na Blízkom východe dosiahli svoje ciele.



Vo vyhlásení sa uvádza, že "priznanie sa prezidenta Trumpa k zámeru tvrdo zakročiť proti hlave sýrskeho štátu plne demonštruje úroveň, akú dosiahla bezohľadnosť v politickom myslení a správaní americkej administratívy".



Trump v utorok v rozhovore pre televíziu Fox News pripustil, že v roku 2017 chcel dať Asada zlikvidovať. Vtedajší americký minister obrany James Mattis bol však proti.



Na otázku, či ľutuje, že sýrsky prezident nebol zavraždený, Trump odpovedal, že "ho to nemrzí".