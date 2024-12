Sýrski kresťania majú pred Vianocami obavy

Damask 23. decembra (TASR) - Sýrski cirkevní hodnostári odporučili tamojším kresťanom, aby tento rok podľa možnosti obmedzili oslavy vianočných sviatkov - napriek uisteniam zo strany islamistov, ktorí nedávno v krajine prevzali moc, že môžu slobodne praktizovať svoje náboženstvo. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Tieto obmedzenia poukazujú podľa Reuters na jednu z hlavných výziev pre nových sýrskych islamistických vládcov: vytvorenie vzájomnej dôvery medzi nespočetným množstvom menšín, ktoré sú všetky poznačené desaťročiami diktatúry a 13 rokmi občianskej vojny.



Faktický vládca Sýrie Ahmad Šara kresťanom i ďalším skupinám odkázal, že v Sýrii, v ktorej bude vládnuť jeho skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), budú všetci v bezpečí. Zoskupenie HTS bolo v minulosti napojené na teroristickú sieť al-Káida.



Hoci je sám bývalým vodcom sunnitskej moslimskej islamistickej skupiny, ktorá považuje kresťanov za neveriacich, Šara podľa Reuters rýchlo vymenil džihádistické maskáče za oblek.



Západným predstaviteľom, ktorí ho po obsadení Damasku navštívili, povedal, že HTS sa nebude ani snažiť pomstiť ani členom bývalého režimu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada, ani potláčať žiadnu náboženskú menšinu. Asad i jeho stúpenci pochádzajú z náboženskej skupiny alavitov.



Množstvo kresťanov v Sýrii však o tom stále nie je presvedčených, píše Reuters. Pred niekoľkými dňami, 18. decembra, spustili neidentifikovaní ozbrojenci paľbu na grécky pravoslávny kostol v meste Hamá a rozvrátili náhrobné kamene na cintoríne, uviedla cirkev vo vyhlásení.



Reportéri agentúry Reuters videli niekoľko vozidiel, z ktorých sa z reproduktorov ozývali džihádistické piesne a miestni obyvatelia to so znepokojením sledovali. Na sociálnych sieťach sa objavila fotografia, na ktorej vidieť obrnené vozidlo pohybujúce sa kresťanskou štvrťou s odkazom napísaným na prednom skle: "Prichádza váš deň, uctievači kríža!"



Biskup asýrskej pravoslávnej cirkvi Andrew Bahhi označil incident za "veľmi znepokojujúci". Avšak keď to oznámili HTS, skupina vraj reagovala promptne, prinútila vodiča nápis odstrániť a ospravedlniť sa, uvádza Reuters. Podľa predstaviteľov gréckej pravoslávnej cirkvi im polícia zas oznámila, že zadržala vandalov z Hamá.