Kurdi: Islamský štát je dva roky po porážke rovnako nebezpečný

Al-Umar 23. marca (TASR) - Oddiely teroristickej organizácie Islamský štát (IS) sú nebezpečné aj v súčasnosti, hoci boli pred dvoma rokmi vyhnané zo svojej poslednej sýrskej bašty, obce Bághúz. V utorok na to upozornili kurdské sily, ktoré si toto výročie pripomenuli. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) vo vyhlásení uviedli, že protiteroristické akcie sú dnes "ťažšie, než boj s džihádistami IS tvárou v tvár, a sú pokladané za nebezpečnejšie". SDF vydali toto vyhlásenie pri príležitosti svojho víťazstva nad IS v Bághúze v marci 2019.



"Pád posledného územia IS na severovýchode Sýrie neznamená jeho úplnú porážku," dodali SDF. Posledným územím mysleli enklávu s dedinou Bághúz, ležiacej vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom. Padla po niekoľkých týždňoch obliehania.



Kurdskí predstavitelia, vodcovia miestnych kmeňov a členovia koalície vedenej Spojenými štátmi, ktorí vytlačili IS z jeho poslednej sýrskej bašty, z Bághúzu, si výročie pripomenuli vojenskou prehliadkou na Američanmi chránenom ropnom poli al-Umar v spomínanej provincii Dajr az-Zaur.



Porážka Islamského štátu v Bághúze, na brehu rieky Eufrat, znamenala koniec samozvaného kalifátu, ktorý IS vyhlásil v roku 2014 na rozsiahlych územiach Iraku a Sýrie.



Po dvoch rokoch sa však ukazuje, že IS dokáže byť nebezpečný aj po strate svojich bášt. Džihádisti stále dokážu uskutočňovať pravidelné útoky a prepady, napríklad odpaľujú bomby nastražené pri cestách a podnikajú guľometné útoky z nákladných vozidiel.



Takisto existujú obavy, že IS získava nových bojovníkov medzi desaťtisíckami svojich príbuzných, ktorí sú zadržiavaní v preľudnených táboroch.



"V súčasnosti sme v najťažšej fáze nášho úsilia proti terorizmu," doplnili SDF.



IS má podľa nedávnej správy OSN stále okolo 10.000 aktívnych bojovníkov v Sýrii a Iraku, väčšinu z nich v druhej z uvedených krajín.



Obrovská púšť v Sýrii neďaleko irackej hranice sa ukazuje ako hlavné bezpečné útočisko aktívnych bojovníkov IS a východiskový bod pre ich útoky, uviedla OSN.



IS si buduje a zachováva štruktúru buniek, ktorá umožňuje podnikať teroristické útoky, uviedol minulý mesiac generál Kenneth McKenzie, šéf Centrálneho velenia USA, ktoré dohliada na vojakov rozmiestnených v Afganistane, Iraku a Sýrii.