Sýrski Kurdi odmietajú rozdelenie ohrozujúce národnú jednotu

Kámišlí 9. januára (TASR) - Spojenými štátmi podporované kurdské sily, ktoré ovládajú autonómnu oblasť na severovýchode Sýrie, a nové islamistické vedenie sú proti rozdrobeniu krajiny a zhodli sa aj na zachovaní jej územnej celistvosti.



V písomnom vyhlásení pre agentúru AFP veliteľ Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) Mazlúm Abdi deklaroval, že SDF sa s novými vedením Sýrie zhodli "na dôležitosti jednoty a územnej celistvosti Sýrie" a na odmietaní akéhokoľvek "plánu, ktorý by ohrozoval jednotu krajiny".



Abdiho vyhlásenie je jeho komentárom k stretnutiu za účasti zástupcov sýrskych Kurdov a islamistických síl, ktoré začiatkom decembra po bleskovej ofenzíve zosadili režim prezidenta Bašára Asada. Ich schôdzka sa konala v decembri v Damasku.



Sýrski Kurdi už koncom decembra prejavili ochotu spolupracovať s novým sýrskym vedením na čele s Ahmadom Šarom - aj keď ním vedená povstalecká Organizácia pre oslobodenie Levanty - Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) sa netají svojou blízkosťou k Turecku, ani túžbou rozšíriť svoju právomoc na sever krajiny, kde po Asadovom páde došlo v mestách Manbidž a Dajr az-Zaur k ozbrojeným stretom medzi SDF a sýrskymi ozbrojenými skupinami podporovanými Tureckom. Tieto potýčky vyústili do stiahnutia SDF z oboch miest.



Dňa 11. decembra bola medzi oboma tábormi dosiahnutá dohoda o prímerí sprostredkovaná USA, ktorá má zastaviť ďalšie ozbrojené zrážky.



SDF vznikla v októbri 2015 ako aliancia kurdských, arabských, asýrskych a iných etnických skupín v Sýrii. Koalícia bola založená na boj proti Islamskému štátu (IS) a na podporu demokratickej a sekulárnej Sýrie. SDF získala podporu od USA a ďalších medzinárodných spojencov, ktorí sa takto snažili stabilizovať región.