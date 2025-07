Sýrski Kurdi po stretnutí s vládou naďalej trvajú na autonómii

Damask 14. júla (TASR) — Predstavitelia sýrskych Kurdov v nedeľu opätovne vyzvali na vytvorenie takého usporiadania krajiny, ktoré zachová určitú mieru ich de facto autonómie. Uviedli to štyri dni po stretnutí s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Mazlúm Abdí zo Sýrskych demokratických síl (SDF) so Šarom v stredu rokoval v prítomnosti amerického vyslanca. Predmetom ich diskusie bola najmä dohoda o integrácii kurdských civilných a vojenských inštitúcií do štátnych štruktúr. K dohode v tejto otázke dospeli ešte v marci, avšak jej implementácia viazne pre rozličné postoje oboch strán.



Po stredajšom stretnutí sýrska vláda odmietla „akoukoľvek formu rozdelenia alebo federalizácie“ Sýrie a vyzvala jednotky SDF na začlenenie do sýrskej armády.



V nedeľňajšom vyhlásení kurdské administratíva vyzvala na zavedenie pluralitného demokratického systému, sociálnej spravodlivosti, rodovej rovnosti a prijatie ústavy, ktorá zaručuje práva všetkých zložiek spoločnosti“. Sýrčania podľa nich „desaťročia trpeli v centralizovanom systéme, ktorý monopolizoval moc a bohatstvo, potláčal vôľu miestnych obyvateľov a zatiahol krajinu do mnohých kríz“.



Spojenými štátmi podporované kurdské sily ovládajú rozsiahle oblasti na severe a východe Sýrie. Pod ich kontrolou sú viaceré veľké mestá a kľúčové ložiská ropy a zemného plynu. Počas občianskej vojny na tomto území vyhlásili autonómnu oblasť Rojava.